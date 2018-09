No descarten elecciones por sorpresa

02/09/2018 a las 06:00

Tal como se enredan las cosas, no hay que descartar nada: ni siquiera elecciones por sorpresa. Los que acusan a Pedro Sánchez de atrincherarse en el poder por no convocar elecciones, se pueden encontrar con un aviso urgente de urnas. El anuncio pillaría a Podemos despistado, al PP en plena renovación, aún afectado por la pérdida del poder, y a Ciudadanos todavía con el síndrome de haber perdido el liderazgo...en las encuestas. Para unos y otros, digerir el trago de improviso no resultarí

Etiquetas Manuel Campo Vidal

Selección DN+