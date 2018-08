Sin memoria. No somos Alemania

27/08/2018 a las 06:00

Alemania es como el vecino perfecto que siempre está en boca de nuestros padres como ejemplo de casi todo. Al final no es el más admirado sino el más odiado, aunque el pobre ni tenga la culpa ni sea perfecto. No se trata de convertirnos en otra Alemania ni de que ellos no tengan que aprender nada de nosotros, pero creo que pueden ser un referente o al menos un elemento comparativo a la hora de mirar como gestionamos nuestro pasado y cómo lo han hecho ellos. Acabada y perdida la guerra mun

Selección DN+