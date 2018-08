Marketing para taxistas

24/08/2018 a las 06:00

Escribo esto por si puede ayudar mi reflexión a los taxistas desde la humildad de ser un profesional del marketing pero de fuera del sector. Si alguna idea les sirve pues bien, y si no espero perdonen mi atrevimiento. Las nuevas tecnologías y las redes sociales han cambiado el mundo. La web con más contenidos es Facebook la cual no publica nada por ella misma (son sus usuarios), la mayor oferta de alojamientos del mundo la tiene Airbnb la cual no es propietaria de ninguno de ellos, y Uber es

Selección DN+