07/08/2018 a las 06:00

Soy de pueblo, muy pequeño, y por eso lo miento mucho, Bujalaro, en la Alta Alcarria de Guadalajara, castellano. Son mis raíces y querencias. Tengo otras, por niñez y crianza allá por Durango, en Vizcaya, que afloran y retornan, y algo de vasco también tengo, me agrada y me enriquece. Lo primero nunca me ha supuesto conflicto con lo segundo ni viceversa. Creo y enarbolo que andan por ahí muy entreverados y que hasta en esta lengua nuestra que por el mundo campa cada vez con mayor fuerza y

Selección DN+