El Gobierno de Rajoy pende de un hilo

El hecho de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no tenga intención de dimitir no significa que si las circunstancias le son propicias no lo haga in extremis. Lo que parece del todo claro es que no agotará los dos años que le quedan de legislatura. Nadie sabe cómo, pero el adelanto electoral se presenta en estos momentos como la opción más segura. Sabido es que en política, y más con el tactismo de los partidos en liza, nada se pueda asegurar hasta el momento de las votaciones.

Selección DN+