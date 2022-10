Ahorrar en tu factura energética es posible

La eficiencia energética es un tema que cada vez está más presente en nuestro día a día. Por eso la empresa navarra Abilita Construcción y Rehabilitación, en asociación con Contigo Energía, brindan una solución al excedente de las facturas.

Las comunidades de vecinos ya no saben qué medios utilizar para reducir los cada vez más altos costes de sus facturas energéticas. Juan Cruz Sanzol, director ejecutivo de Abilita, nos explica las claves de esta solución tecnológica y nos detalla cómo podemos ahorrar con ella.

¿Qué ventajas tiene para una comunidad de vecinos la envolvente de fachadas de Abilita?

Las envolventes térmicas producen un gran ahorro en el consumo de energía primaria no renovable, actualmente se está obteniendo entre un 45% y un 65% de ahorro, con una media del 58%. Estas actuaciones suponen además un grado continuo de confort en la vivienda ya que no se producen saltos importantes de temperatura entre la noche y el día, al no acusar la perdida de calor por las fachadas como les ocurre a las viviendas de un dificio sin aislamiento exterior. Una envolvente térmica es como si le colocásemos un buen abrigo al edificio, sirviéndonos el mismo tanto para el frío del invierno como para el calor del verano.

Si a esto le añadimos instalaciones de autoconsumo, logramos una eficiencia y un ahorro energético final que revierte muy favorablemente en la factura mensual.

Abilita da un paso importante hacia la sostenibilidad asociándose con Contigo Energía y Gesternova, ¿que nos pueden ofrecer estas compañías?

Contigo Energía es la marca del Grupo Gesternova especializada en la eficiencia energética y en el diseño, financiación e instalación de autoconsumo. Desde Contigo Energía acompañan los proyectos de Abilita, con la ejecución de instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo, tanto individuales como colectivas. El autoconsumo colectivo en edificios de viviendas permite que todos los vecinos puedan beneficiarse de la energía generada por la instalación. Además, desde Gesternova podrán suministrar energía eléctrica 100% renovable para que el edificio sea lo más sostenible posible.

¿Se puede calcular el retorno de la inversión con las instalaciones para el autoconsumo?

En todas las ofertas que Abilita realiza junto a Contigo Energía se elabora un estudio de la superficie disponible, de los consumos eléctricos de los futuros autoconsumidores y de su factura eléctrica. A partir de estos datos, además de poder definir la mejor instalación, se calculan los ahorros y el período de retorno de la inversión.

¿Qué tipo de servicio ofrece Abilita? ¿Es integral e incluye el estudio, la rehabilitación y las instalaciones fotovoltaicas?

Por supuesto. Siguiendo la estela de nuestra experiencia en la gestión, estudio y rehabilitación de edificios, ahora incorporamos en colaboración con Contigo Energía, el servicio de instalación de paneles fotovoltaicos. De manera que, combinando la fortaleza de ambos socios podemos ofrecer una solución llave en mano.

¿Gestionáis las subvenciones a la rehabilitación y a instalaciones fotovoltaicas?

Sí, desde Abilita y Contigo Energía damos un servicio global al alcance de todos y para que nuestros clientes no tengan necesidad de ocuparse de nada.