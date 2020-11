El estado y el precio de la vivienda en Tafalla

Actualizada 27/11/2020 a las 06:00

El mercado inmobiliario en Tafalla ha experimentado un auge en estos meses pese a la situación de incertidumbre actual. Así lo constatan los profesionales del sector en la localidad, lo cual constituye una buena noticia dado el contexto actual en el que la crisis sanitaria ha traído una importante crisis económica. “Hemos visto un incremento notable en las operaciones de venta de viviendas en general”, afirma Verónica Olcoz Sesma, responsable de la inmobiliaria OLK Gestión de la ciudad del Cidacos. Según los datos de transacciones inmobiliarias del Ministerio de Fomento, en Tafalla hasta el pasado mes de junio se había cerrado la venta de 31 viviendas, frente a las 51 del mismo periodo del año anterior. En todo el año 2019 se vendieron 103 viviendas, cinco más que las contabilizadas en 2018, cuando sumaron 98.

El duro confinamiento viviendo durante marzo y abril ha propiciado que, en estos meses, hayan sido las viviendas con terraza o jardín, casas de pueblo y huertas de ocio las más demandadas. El contar con amplias estancias y lugares de esparcimiento al aire libre en la propia vivienda es algo cada vez más valorado, sobre todo tras la llegada de la pandemia. “Aunque sigue habiendo mercado para el resto”, añade Olcoz, quien también se refirió al ritmo de venta el cual, dijo, es más rápido que hace un año. “Esto está provocando cierta subida de precios, pero muy ligera, en torno a un 4%”, apunta. Desde OLK Gestión señalaron que el perfil de los compradores también ha cambiado. Los jóvenes, remarcan, han vuelto al mercado inmobiliario como compradores de su primera vivienda. “Esto no s da una visión optimista de la evolución del mercado”, destacaba Verónica Olcoz.

Uno de los mayores problemas relacionados con el tema de la vivienda en la ciudad del Cidacos sigue siendo el del alquiler ya que sigue persistiendo la baja oferta. “Existe una demanda importante de alquiler, pero no se cubre con la oferta existente y, en estos casos , sí que podemos hablar de incrementos de precios de un 15% respecto al año anterior”, constata la responsable de OLK Gestión. Aunque hay personas que optan por una vivienda de alquiler, razona, la inmensa mayoría desea comprar una vivienda. “El problema es que para ello, estas personas que quieran comprar una vivienda necesitan tener una cantidad en ahorro para poder acceder a una hipoteca y muchas personas no disponen de ese ahorro y se ven obligadas al alquiler, lo que no era, a priori, su primera opción”, añade. Un problema, el de la falta de oferta de alquiler, en el que el Ayuntamiento de Tafalla ya se ha puesto a trabajar con el objetivo de ir solucionándolo. Y ya en lo que vivienda de obra nueva se refiere, es ahora cuando están empezando a comercializarse en Tafalla las primeras promociones tras la crisis inmobiliaria. Unas viviendas con altas calidades a nivel energético y constructivo.

Los profesionales del sector en Tafalla tienen claro que tanto las viviendas de obra nueva como las de segunda mano tienen su propio mercado y, al menos de momento, no parece que esta tendencia vaya a mostrar variaciones y modificaciones importantes. “Cierto es que en vivienda nueva se está primando la calidad constructiva y eso conlleva una mayor inversión para los compradores pero en momentos como en el que estamos ahora mismo, quizás el ladrillo sea de las inversiones más seguras”, concluye Verónica Olcoz.