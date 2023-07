Los alimentos comienzan a moderar su escalada tras un año de precios disparados

La cesta de la compra de los españoles sigue en niveles récord, pero las subidas se llevan moderando desde el mes de abril. En junio los alimentos han registrado una subida del 10,3%, punto y medio por debajo de la subida de mayo, según los datos definitivos de junio publicados este miércoles por el INE. De esta forma, las familias siguen pagando un 10% más por los alimentos que lo que pagaban hace un año, pero la escalada está echando el freno.

Los alimentos que más subieron en el mes de junio fueron el azúcar, el aceite, la leche, las patatas, el queso, la carne de cerdo y los cereales, todos con incrementos de más del 14% al compararlos con los precios de hace un año. El azúcar sigue siendo un mes más el producto que experimentó una subida más fuerte respecto a junio de 2022, al dispararse un 45%, seguido del aceite de oliva, que se encarece un 31%. En cambio, los datos del INE confirman que la energía sigue en descenso y cae un 25% respecto a hace un año, al igual que los carburantes, que descienden un 18%.

En el lado opuesto, los alimentos que menos se encarecieron en mayo respecto al año anterior fueron el pescado fresco (3%), los frutos secos (4%) y la fruta, que marca un precio un 4,2% inferior al del año pasado, siendo el único alimento que ha bajado de la lista que ofrece el INE.

La noticia más positiva es la inflación general, que marca un 1,9%, la primera vez en dos años que baja del 2% y una tasa un punto y medio inferior a la del mes de mayo (3,2%). Esta cifra confirma que los precios están conteniéndose gracias a la bajada del precio de la energía, las medidas en alimentación y transportes y al 'efecto escalón'. Este efecto se explica en que hace justo un año, en junio de 2022, los precios estaban en su nivel más elevado de la crisis inflacionista, al llegar al 10,2%, un valor que siguió subiendo hasta alcanzar su pico máximo en julio con el 10,8%, a partir del cual comenzó a bajar. Por tanto, al comparar ahora los precios con los valores tan altos del año pasado, se produce un efecto estadístico que lleva a la tasa a mínimos desde abril de 2021.

CUMPLE EL OBJETIVO DEL BCE

Pero no se pueden infravalorar estos resultados, ya que España es la economía de la eurozona con la tasa más baja de IPC y por ahora la primera que ha logrado reducir la inflación por debajo del 2%, la tasa que el Banco Central Europeo (BCE) establece como un objetivo de precios razonable. De hecho, es el marco de referencia al que se pretende llegar con la subida de tipos de interés que está llevando a cabo el organismo. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, indicó que las siguientes subida dependerán del nivel de inflación que tengan los países de la eurozona, que España está en un buen nivel pero hay otros con una inflación aún muy elevada.

A nivel mensual (junio sobre mayo), los precios subieron un 0,6%. Y por su parte, la inflación subyacente, que no incluye alimentos frescos ni productos energéticos, bajó del 6% por primera vez desde hace un año, situándose en el 5,9%, dos décimas menos que el mes anterior. Esta tasa será la referencia para que la rebaja del IVA de los alimentos básicos que acaba de prorrogar el Gobierno hasta el 31 de diciembre se mantenga hasta entonces o no. Y es que el Ejecutivo concretó que si esta tasa subyacente baja del 5,5% en el mes de septiembre -dato que se conocerá en octubre-, a partir del 1 de noviembre no se aplicará dicha rebaja del IVA.

Los expertos vaticinan que la inflación repuntará en los próximos meses y que el año cerrará en una tasa en torno al 5%. Desde Funcas destacan que se ha observado una moderación de las presiones inflacionistas en los últimos meses en la energía y los alimentos, pero se mantiene alta en los servicios. Es una tasa similar a la que proyecta la patronal (CEOE), que también advierte de ciertos repuntes "puntuales" en lo que queda de año y estima que se situará alrededor del 4% en diciembre.

Por regiones, la inflación más elevada la presenta Canarias, del 3,9%, y Melilla (3,3%). Por el contrario, las tasas más moderadas en junio se dieron en Madrid (1,4%), Castilla-La Mancha (1,2%) y Aragón (1,1%). La tasa anual del IPC bajó en junio en todas las comunidades autónomas respecto al mes de mayo. Los mayores descensos se registraron en Castilla-La Mancha (-1,8 puntos), y Navarra y Castilla y León, con caídas de 1,6 puntos en ambos casos.