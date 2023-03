Sordo (CCOO) y Álvarez (UGT) apremian a Garamendi (CEOE) a cerrar un acuerdo de convenios

Unai Sordo, y el secretario general dePepe Álvarez, han apremiado este lunes al presidente de Confederación Española de Organizaciones Empresariales (Antonio Garamendi, a alcanzar cuanto antes el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), que ofrezca un marco para las negociaciones de los más de 1.300 convenios pendientes de actualización. El secretario general de C C OO , y el secretario general de UGT , han apremiado este lunes al presidente de Confederación Española de Organizaciones Empresariales ( CEOE ),, a(AENC), que ofrezca un marco para las negociaciones de los más de 1.300 convenios pendientes de actualización.

Los dos sindicatos han señalado a la patronal como la culpable de que el AENC siga estancado, con una primera reunión a modo de toma de contacto la semana pasada, después de la suspensión de las conversaciones en mayo de 2022.

"Es un fracaso considerable que no hayamos alcanzado un acuerdo (sobre el AENC)", ha dicho Álvarez en la mesa redonda "El diálogo social como herramienta para el crecimiento económico", dentro del evento 'Wake up, Spain!' organizado por 'El Español', en el que ha coincidido con Sordo y Garamendi.

Sordo ha insistido en esos 1.300 convenios colectivos pendientes de negociación y ha explicado que se pueden abordar "convenio a convenio" o bien con un "acuerdo marco de recomendación de orientaciones salariales", en alusión al AENC. "No nos ha venido mal", ha señalado, en referencia a los cuatro AENC anteriores, con la vigencia del último de ellos finalizada en 2020.

El secretario general de CCOO ha vuelto a proponer a la patronal un AENC en el que se pacten unas subidas iniciales y una cláusula de revisión salarial, con un elemento "muy novedoso en el marco europeo".

"Dotémonos de un indicador publico que, con la acumulación que permite el 'big data', nos indique cómo es la marcha económica (...). No con los datos de un gobierno, sino con los que las empresas facilitan a la Agencia Tributaria", ha indicado Sordo.

El líder de CCOO ha abogado por "una modernización de los parámetros en los que se sustente la negociación colectiva", que permita a los negociadores tener "un conocimiento lo más acomodado posible a la marcha de las empresas".

GARAMENDI QUIERE EL ACUERDO Y PIDE AL GOBIERNO QUE NO SE "ENTROMETA"

Garamendi ha evitado pronunciarse sobre la propuesta de los sindicatos y ha pedido trabajar con "tranquilidad" y "discreción". "No quiero decir nada más porque quiero firmarlo y mis compañeros saben que quiero hacer el acuerdo. Quiero que así sea", ha apuntado Garamendi, que, al mismo tiempo, se ha mostrado dispuesto a "hablar de lo que haga falta".

El presidente de la CEOE también ha acusado al Gobierno de entrometerse en esta negociación bilateral entre empresarios y sindicatos, y ha reprochado al Ejecutivo que no necesita "interlocutores" que le digan qué hacer.

"Es fundamental que nos deje en paz el Gobierno, por lo menos a nosotros. Si algo es importante en una economía, es la libertad", ha subrayado.

Las declaraciones de Garamendi sobre le papel del Ejecutivo no han gustado a Pepe Álvarez, para quien "el Gobierno no ha interferido en nada" que tenga que ver con los acuerdos salariales entre empresas y trabajadores.

Álvarez también le ha advertido a Garamendi que "la discreción no puede ser sinónimo de inactividad" y ha apremiado a la patronal a fijar una posición sobre el acuerdo.

"Llevamos cerca de un año y lo que es cierto es que es peor que el día de la marmota. No hay manera de poder avanzar absolutamente nada. El acuerdo salarial como paraguas global es algo 'Made in Spain', no existe en ningún lugar del mundo que yo conozca. Es positivo para la economía y la estabilidad, para los trabajadores y las empresas", ha indicado el líder de UGT.

SIN PACTO DE RENTAS

Los agentes sociales han hablado en su intervención del pacto de rentas que planteó en su día el Gobierno y sobre el que ni los sindicatos ni los empresarios han visto avances.

Garamendi ha precisado que desde el primer momento se quiso confundir pacto de rentas con AENC. Para la patronal, el pacto de rentas debe ir más allá de los salarios y contar, al menos, con los dos grandes partidos del país, porque un pacto de rentas "no es para un año o para una legislatura; es algo más que eso".

Álvarez ha coincidido con el presidente de la patronal en que el Gobierno "no ha mostrado ningún interés en sacar adelante un pacto de rentas" desde el momento en el que los agentes sociales pidieron excluir de él los salarios.

"El Gobierno ha desarrollado pacto de rentas de forma unilateral con mayorías en el parlamento", ha expuesto el secretario general de UGT.

Desde CCOO, Sordo ha admitido que el pacto de rentas habría sido conveniente desde el comienzo de la guerra en Ucrania, por las repercusiones económicas en el país.

"Aquí el marco del diálogo social no ha dado una respuesta adecuada. España hubiera necesitado un pacto de rentas para distribuir el 'shock' de forma equitativa. No se ha dado pacto de rentas y hemos tenido que apretar en rentas públicas en las que hemos sido capaces de influir", ha reconocido Sordo.