Volkswagen y Hyundai creen que se cerrarán fábricas si no se flexibiliza la normativa Euro 7

Volkswagen Navarra, Miguel Ángel Grijalba, y de Hyundai Motor España, Leopoldo Satrústegui, han afirmado que una flexibilización de la normativa Euro 7 -más restrictiva en materia de emisiones contaminantes para los vehículos de combustión-, permitiría "una transición lógica y factible" porque "forzar" la evolución del mercado e "imponer una prohibición con fecha determinada, lo que hace es paralizarlo" y conllevaría el "cierre" de fábricas. Los directivos de, Miguel Ángel Grijalba, y deEspaña, Leopoldo Satrústegui, han afirmado que una flexibilización de la-más restrictiva en materia de emisiones contaminantes para los vehículos de combustión-, permitiría "una transición lógica y factible" porque "forzar" la evolución del mercado e "imponer una prohibición con fecha determinada, lo que hace es paralizarlo" y conllevaría el "cierre" de fábricas.

Ambos responsables han hecho estas valoraciones en la mesa redonda sobre 'Estrategia de los fabricantes de vehículos' que ha abierto la jornada 'Desafíos del sector de automoción', dentro de la séptima edición del 'Encuentro Automoción' organizado por el Clúster de Automoción de Euskadi (Acicae) y el diario 'Expansión'.

Miguel Ángel Grijalba, y el director general de Hyundai Motor España, Leopoldo Satrústegui, han sido preguntados sobre la posible flexibilización de la El director de Producción de Volkswagen Navarra,y el director general de Hyundai Motor España,han sido preguntados sobre la posible flexibilización de la regulación que prohibiría a partir de 2035 la venta de coches nuevos con motores de combustión interna en Europa.

Para Grijalba, que la legislación se flexibilice "siempre es bueno porque abre nuevas vías para llegar más fácilmente al objetivo común, que es llegar a la descarbonización en 2050". En todo caso, ha deseado que, por el bien de las fábricas, "la decisión que tome Europa finalmente sea razonablemente implementable".

Por su parte, ve necesario introducir "flexibilidad también en la transformación y producción, porque la incertidumbre que marca el entorno hace que sea bueno ser flexible como fabricantes, y poder fabricar de todo a la vez, coches de combustión y eléctricos".

Tras pedir a la industria de automoción que "no le tenga miedo al coche eléctrico", ha enfatizado que "no hay que buscar cambios traumáticos sino la tranquilidad sobre lo que el mercado demanda".

En su opinión, la transición hacia el vehículo eléctrico requiere de "inversión", por lo que ha abogado por reinvertir el beneficio de vender coches de combustión en transformar la industria.

Tras asegurar que "cortar el desarrollo tecnológico mediante legislación no tiene mucho sentido", ha afirmado que los países que han presionado para vetar la prohibición de la venta de coches de combustión a partir de 2035 (en referencia a Alemania e Italia), ha opinado que estos países "no buscan frenar el objetivo de 2050, sino hacer una transición lógica y factible sin perder posiciones como fabricantes".

"En esa pelea no estamos solos y espero y deseo por el bien de las fábricas que la decisión que tome Europa sea razonablemente implementable", ha destacado. HYUNDAI

Por su parte, el director general de Hyundai Motor España, Leopoldo Satrústegui, ha comenzado su valoración en torno a Euro 7 asegurando que "la prisa es mala consejera", pero que, desde su punto de vista, más que un tema sobre qué se va a ser capaz de fabricar o qué se quiere fabricar, "la pregunta es qué va a comprar el usuario".

A su juicio, se habla de regulación y de producto, pero la cuestión es "cómo convencer al comprador de que se decante por ese producto desarrollado".

El problema en este aspecto, ha proseguido, es que a nivel del mercado español "el vehículo eléctrico no despega, no por una falta de oferta, sino porque hay una falta de convencimiento en el cliente, y eso es en lo que hay que trabajar". "Se puede ser capaz de fabricar muchos coches eléctricos pero los tienen que comprar y, hoy por hoy, en España, no se compran" ha lamentado.

Desde su perspectiva, para cambiar la tendencia "hay que ser capaces de que el mercado evolucione de una manera no forzada y sea el cliente el que haga esa transición" porque, ha remarcado, "imponer una prohibición con una fecha determinada lo que hace es paralizar el mercado".

Por el contrario, ha añadido Satrústegui, "ya que muchos clientes no se deciden, hay que convencerles poco a poco, que él vea que tiene más beneficios comprar un eléctrico y le compensa comprarlo, no a través de la prohibición, que es un error".

El directivo también ha incidido en que en ese camino a recorrer "hay un montón de tecnología de transición, ya que están los híbridos, los enchufables o los biocombustibles".

PLAN MOVES

Preguntado en este punto por cómo percibe que debe modificarse el Plan Moves, el programa de ayudas para la compra de vehículos eléctricos y la instalación de puntos de recarga, el directivo de Hyundai ha recordado que la problemática de que el mercado español no despegue ya se ha abordado en una primera reunión con el presidente Pedro Sánchez.

Tras recordar que en España en 2022 el porcentaje de vehículos eléctricos fue del 4% y el de electrificados del 10% mientras Europa dobla esas cuotas, Satrústegui ha afirmado que, "si se quiere cumplir con los planes electrificación de 2030, hay que hacer algo que haga moverse al cliente". "Si no, no vamos a conseguir llegar", ha añadido.