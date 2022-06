Los hitos de Navarra en materia de Economía Social

Navarra es unreferente en materia de Economía Social, tanto en España como Europa. El consejero de Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra, Mikel Irujo, ha compartido los hitos llevados a cabo en la Comunidad Foral en destacados foros en Estrasburgo y Madrid.

Por ejemplo, Irujo, y la directora general de Política Empresarial, Proyección Internacional y Trabajo, Izaskun Goñi, presentaron el pasado mes de mayo el II Plan Integral de Economía Social 2021-24 de Navarra, dentro de la Cumbre Europea de la Economía Social, que organiza anualmente la Comisión Europea. Este año las jornadas, que llevaron por título “Economía Social, el futuro de Europa”, se celebraron en Estrasburgo, y también contaron con la presencia de Sergio Pérez, director general de Acción Exterior.

Este II Plan Integral de Economía Social 2021-24 cuenta con cerca de medio centenar de iniciativas y proyectos encaminadas, entre otros objetivos, a la creación de 362 empresas y 4.030 nuevos puestos de trabajo. En concreto, el documento está enfocado hacia cuatro grandes líneas estratégicas: Personas, Empresas y entidades, Sector, y Sociedad y territorio. Con él se pretende contribuir a una mayor cohesión social y territorial; trabajar por el mantenimiento, recuperación y creación de empleo equitativo, inclusivo y sostenible; y fomentar la implantación de modelos basados en la economía social y en las personas. Se espera que el número de personas y empresas beneficiarias del plan llegue a 2.435 y 1.262, respectivamente.

El consejero remarcó también que este plan sitúa a la Comunidad Foral como “una región de referencia en economía social por implantación, resultados, innovación social y políticas de apoyo a la misma”. De hecho, el interés por el trabajo que se está realizando en Navarra ha quedado patente con la invitación a participar en tres charlas.

Este segundo Plan de Economía Social avanza en su contenido transformador, con la continuidad de la Unidad de Innovación Social, así como acciones para introducir la innovación y la digitalización en empresas y entidades de la economía social. Ha sido elaborado, al igual que el anterior, por el Gobierno de Navarra con la colaboración de CEPES Navarra.

Además, durante la jornada, Mikel Irujo e Izaskun Goñi participaron en varios workshops y encuentros organizados en el marco de este evento que ha puesto el foco en la importancia de la economía social para el futuro de Europa. Allí compartieron con agentes de distintos países experiencias y acciones encaminadas a potenciar la economía social y fomentar la implantación de modelos basados en la economía social y en las personas.

La economía social representa en Europa a 2,8 millones de empresas y entidades, que emplean a 13,6 millones de trabajadores, lo que supone alrededor del 6,3 % de la población activa de la UE. Asimismo, la economía social engloba a más 232 millones de miembros de cooperativas, mutuas y entidades. “Hablar de economía social es hablar de desarrollo económico e industrial de Navarra y de la UE”, aseguró el consejero Irujo.

Y añadió que “impulsando la economía social se contribuye a una mayor cohesión social y contribuir al mantenimiento, recuperación y creación de empleo equitativo, inclusivo y sostenible para no dejar a nadie atrás”.

Navarra en Europa también en economía social

Durante el evento, responsables de la Comisión Europea presentaron la Skills Alliance para Economía Social, una alianza europea en la que los actores europeos y administraciones públicas adquieren el compromiso para trabajar en la capacitación y competencias de los trabajadores y emprendedores de la economía social y de la cual Navarra es referente puesto que, además de liderar la plataforma S3 de Economía Social y varios proyectos europeos (SECONET, TAF EBSSE) se ha postulado para liderar la creación de una Escuela Europea de Negocios de Economía Social a través de su sociedad pública CEIN, en colaboración con ANEL.

En el evento, el director general de Acción Exterior, Sergio Pérez, intercambió impresiones con responsables europeos de distintas instituciones y redes, en línea con el trabajo del Plan de Acción Exterior 2021-2024, como miembros del Comité Europeo de las Regiones, socios de REVES, red europea de ciudades y regiones comprometidas con la Economía Social así como mantuvo una reunión con el Director de Social Economy Europe, la asociación europea que representa a las empresas y organizaciones de Europa de Economía Social representando a más de 2,8 millones de personas.

Cabe destacar también la intensa colaboración de Gobierno de Navarra con ANEL (Navarra), y con redes de economía social de ámbito europeo como son REVES (European Network of Cities and Regions for the Social Economy) y Social Economy Europe, sin olvidar que el consejero Irujo fue ponente del informe sobre economía social en el Comité de las Regiones.

Navarra expone en Madrid “su modelo eficiente e inteligente centrado en las personas y el territorio”

Asimismo, los avances de Navarra en esta materia tuvieron eco también en Madrid en el acto conmemorativo del décimo aniversario de la Ley de Economía Social Española, celebrado el pasado mes de marzo.

El consejero de Desarrollo Económico y Empresarial, Mikel Irujo, participó en este evento y destacó que “la aprobación de Planes específicos para el desarrollo y fomento de este modelo empresarial han convertido a Navarra en un referente para otras, no solo a nivel estatal sino también a nivel internacional”.

El acto, celebrado en Museo Reina Sofía, contó con la presencia de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y del comisario de Empleo y Derechos Sociales de la Comisión Europea, Nicolas Schmit. Irujo intervino como ponente dentro de una mesa coloquio que llevaba por título “Impacto de la Ley 5/2011 en las Comunidades Autónomas” y en la que compartió la experiencia de Navarra con miembros del Govern Balear, de la Región de Murcia y de la Xunta de Galicia, y donde valoró positivamente el carácter innovador de la Comunidad Foral en materia de economía social.

El consejero señaló que el II Plan de la Economía Social de Navarra es “un modelo eficiente e inteligente centrado en las personas y el territorio”, que contribuirá a la “recuperación de nuestra economía, una recuperación que será más justa, sostenible y verde” y sitúa a la Comunidad Foral como “una región de referencia en economía social por implantación, resultados, innovación social y políticas de apoyo a la economía social”.

Plataforma europea para el fomento de la Economía Social

Desde 2018, Navarra lidera la plataforma europea Economía Social para fomentar la industrialización en la UE. La diversidad de empresas y entidades, presentes en todos los sectores de actividad, comparten una identidad sólida configurada en torno a valores y características compartidas como la primacía de las personas y del objeto social frente al capital, la gobernanza democrática, y la reinversión de la mayor parte de los beneficios para alcanzar objetivos de desarrollo sostenible de la empresa o entidad, o de interés colectivo y general.

La Economía Social es un modelo empresarial en auge en todo el mundo y que en estos momentos cuenta con el compromiso de muchos Gobiernos de la Unión Europea, de la Comisión Europea que ha aprobado hace unos días el Plan de Acción Europeo de la Economía Social, de otras instituciones comunitarias y de la sociedad en general.