La cercanía y la confianza de BBVA Banca Privada en momentos de incertidumbre

BBVA Banca Privada cerró 2021 con excelentes resultados: es una de las entidades líderes en nuestro país con 93.107 millones de euros bajo gestión, lo que representa un 21% de crecimiento frente a 2020. cerró 2021 con excelentes resultados: esen nuestro país con 93.107 millones de euros bajo gestión, lo que representa un 21% de crecimiento frente a 2020.

Desde que empezó la pandemia en 2020, vivimos una etapa de gran volatilidad e incertidumbre, en la que la prioridad máxima de BBVA Banca Privada es estar más cerca que nunca de sus clientes, informándoles en todo momento y acompañándolos en la toma de sus decisiones de inversión.

Para ello, BBVA Banca Privada cuenta en Navarra con profesionales como: Maria Elena Navarro (asesora patrimonial), Blanca Azón (directora de Banca Privada) , Blanca Lizaur, Maite Madoz y Francisco Burriel (banqueros privados) o Bernardo de Castro y Javier San Ildefonso (gestores de Banca Privada). Todos ellos disponen de certificaciones financieras de primer nivel, manteniendo una exigente formación continua que les permite ofrecer el mejor asesoramiento.

El equipo se completa con un potente equipo de expertos en áreas clave para los clientes como fiscalidad, planificación patrimonial o soluciones de inversión, que ayudan a gestionar el patrimonio de cada cliente de forma personalizada y única.

SOLUCIONES DE INVERSIÓN

Lo prioritario para BBVA Banca Privada es estar cerca de los clientes: mantenerles informados sobre el mercado, las previsiones, las tendencias y qué decisiones de inversión deben tomarse en cada momento.

Esa cercanía, además, les permite conocer al cliente y entablar una relación de confianza mutua, clave para tomar decisiones de inversión personalizadas, que se adecúen a las preferencias, objetivos, horizonte temporal y perfil de riesgo individualizadas y que le ayuden a diversificar sus inversiones, con la máxima prioridad de preservar su patrimonio. Por ello, en BBVA todos los clientes de Banca Privada y de Patrimonios tienen un banquero privado.

Durante este 2022, la entidad sigue presentando a sus clientes soluciones de inversión que les ayuden a optimizar sus inversiones en entornos como el actual, a partir de un universo de inversión muy amplio. En BBVA Banca Privada son referentes en carteras, alcanzando los 24.500 millones de euros al cierre de 2021. Son el producto más importante de su propuesta de valor, tienen más de 20 años de experiencia y un ‘performance’ destacado, sostenido y estable. El cliente puede seguir su evolución en todo momento y han desarrollado destacadas capacidades digitales que hacen muy fácil su contratación, operativa y seguimiento.

En este amplísimo abanico de inversiones que ofrece a los clientes (que incluye un gran número de gestoras internacionales), destacan, por ejemplo, la apuesta por megatendencias o las inversiones alternativas, en las que seguirán apostando en 2022. En 2021 lanzaron con gran éxito un fondo de capital privado, que ya supera los 150 millones de euros comprometidos sin haber llegado todavía a su cierre.

SALUD FINANCIERA

El verdadero riesgo es no hacer nada y dejar que la inflación vaya erosionando nuestro patrimonio, y más en momentos como el actual. Cuando invertimos, estamos apostando por mantener el poder adquisitivo o incluso incrementar nuestro patrimonio, pero es posible que los resultados no se vean en el corto plazo. Para invertir bien es fundamental cumplir unas normas básicas: diversificar adecuadamente el patrimonio, establecer un horizonte de inversión de largo plazo y mantener una disciplina emocional, ya que el miedo es el peor enemigo del inversor. A veces no vemos la rentabilidad en el corto plazo, incluso en ocasiones, si invertimos, por ejemplo, en comprar viviendas y necesitamos cierta financiación, o en un incipiente negocio, tardamos años en ver los resultados, pero forma parte de las acciones que llevamos a cabo para incrementar el patrimonio. Es importante mantener una disciplina emocional : el miedo es el peor enemigo del inversor.

El papel del banquero privado es fundamental: ayuda al cliente a mantener esa disciplina emocional, gestionando las expectativas y los sobresaltos, monitorizando en todo momento la inversión para gestionarla y, en definitiva, acompañando al cliente. Los gestores son cruciales para comprender y anticipar mejor las necesidades de un cliente , ofrecer las soluciones más adecuadas para cada uno de ellos y gestionar la salud financiera.

CLAVES PARA INVERTIR

1. Diversificación. Primer mantra básico: “no poner todos los huevos en la misma cesta”.Uno de los objetivos de las carteras es diversificar las inversiones por tipo de activo, por sector, por áreas geográficas, por temáticas, por estrategias, por volatilidad, etc.

2. Rigor y profesionalidad a la hora de elegir en qué invertir. En Banca Privada de BBVA cuentan con un sólido proceso inversor, comités de inversiones, house view y la visión de mercados que les da el CIO de Banca Privada, análisis y due diligence en el caso de fondos de terceros que realiza su plataforma Quality Funds y también con equipos especializados en inversión que deciden los activos que forman parte de las carteras y, de forma proactiva, proponen nuevas inversiones o desinversiones.

3. Ajustarse al perfil de riesgo. Debemos conocer nuestro perfil de riesgo, en función de la experiencia en materia de inversiones, nuestros objetivos o nuestra tolerancia a las pérdidas. BBVA Banca Privada realiza periódicamente evaluaciones de idoneidad que les permite conocer el perfil de riesgo de sus clientes y así poder presentarles propuestas de inversión ajustadas a éste.

4. Tener muy claro el horizonte de inversión. No es lo mismo si queremos realizar inversiones a corto plazo, para mantener temporalmente, o con un horizonte más largo para obtener el máximo rendimiento posible. En Banca Privada de BBVA optan por la inversión a medio/largo plazo, que permita definir estrategias duraderas y poder obtener una rentabilidad superior, con la prioridad de preservar el patrimonio. En entornos como los actuales, debe apostarse por una visión a largo plazo, no dejarse llevar por la volatilidad y el día a día de los mercados. Se hace necesaria una estrategia con sentido, con vocación a largo plazo, que busque capturar el valor, y contar con equipos de profesionales experimentados.