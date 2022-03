Inditex subirá un 2% sus precios en España ante la elevada inflación

"Es un día muy especial para mí, la decimoséptima vez que presento los resultados y la culminación de la transición que iniciamos a finales de noviembre". El presidente de Inditex, Pablo Isla, comenzaba este miércoles visiblemente emocionado su última presentación de cuentas antes de que Marta Ortega, hija del fundador Amancio Ortega, asuma las riendas del grupo el próximo 1 de abril.

"Tengo máxima confianza en su criterio y en el futuro de la compañía", añadió Isla. El directivo deja el gigante textil con un beneficio de 3.243 millones de euros en el último ejercicio (del 1 de febrero de 2021 a 31 de enero de 2022), casi el triple que en 2020 y a las puertas de recuperar los 3.639 millones de 2019, antes del estallido de la crisis sanitaria. "Después de dos años de pandemia, estos resultados demuestran la gran capacidad de adaptación que caracteriza a las personas de esta compañía", insistió durante la presentación celebrada en la sede de Inditex en Arteixo (La Coruña).

Con unas ventas que alcanzaron los 27.716 millones de euros (un 35,8% más, aunque 500 millones por debajo de las de 2019), Inditex se enfrenta a esta nueva etapa con enormes retos por delante, como la guerra en Ucrania que ya ha obligado a paralizar la actividad en Rusia de forma temporal

Para hacerse una idea del impacto, desde el 1 de febrero (nuevo ejercicio fiscal) hasta el 13 de marzo, Rusia y Ucrania aportaron 5 puntos en el crecimiento del 33% experimentado por las ventas de la compañía.

Pero hay más. El impacto del conflicto sobre una inflación desbocada ha llevado al grupo a acordar una subida del 2% en sus precios en España para la nueva campaña primavera-verano. "Hay tensiones inflacionistas y debemos proteger los márgenes", justifica Isla. El consejero delegado, Óscar García Maceiras -que asumió el cargo en noviembre y a partir de ahora llevará el peso ejecutivo del grupo- matizó que esos ajustes se realizarán "de forma selectiva, por producto... nunca como una subida masiva".

DIVIDENDO Y VENTA ONLINE

Además de la incertidumbre por Rusia, otra de las grandes incógnitas que mantenía en alerta al mercado era la política de dividendos que Inditex implantaría en su nueva etapa. Finalmente, repartirá un 60% del beneficio y propondrá un dividendo de 0,93 euros por acción, un 33% más, que se repartirá en un pago ordinario en mayo de 0,63 euros y otro extraordinario en noviembre de 0,30 euros.

Adicionalmente, se establece otro pago extraordinario de 0,40 euros a cargo de 2022 que se abonará en 2023. "Estamos comprometidos con una política de retribución atractiva, predecible y creciente", destacó García Maceiras, consciente de la reciente caída en Bolsa sufrida por el grupo, que el miércoles cerró la sesión con un descenso del 1,5%.

Ante los retos que se avecinan, y con una firme apuesta por crecer en regiones como EE UU que ya se ha convertido en el segundo mercado mundial del grupo, el directivo defendió el liderazgo digital de Inditex "que nos sitúa en una posición inmejorable de cara al futuro". Pablo Isla también recordó que a cierre del ejercicio las diferentes plataformas de las cadenas en internet siguen acumulando seguidores, con más de 6.200 millones de visitas, casi 150 millones de usuarios de las distintas apps en todo el mundo y 230 millones de seguidores en redes sociales. Y la venta online creció un 14% en 2021 hasta los 7.491 millones de euros, tras el notable incremento del 77% que ya se experimentó durante la pandemia. En total, este canal supone ya el 25,5% de todas las ventas, con el objetivo de que en 2024 suba al 30%.

Para entonces, el directivo estará a punto de finalizar su compromiso de no trabajar para empresas de la competencia durante dos años. Y su mensaje ayer fue claro: "No me voy a retirar".