La CEOE rechaza subir las cotizaciones para engordar la 'hucha' de las pensiones

Gobierno, sindicatos y empresarios para tratar de acordar el llamado mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), por lo que se abre un nuevo escenario: un acuerdo entre Gobierno y sindicatos, como ya pasó con la subida del salario mínimo interprofesional (SMI). La CEOE ha expresado su negativa a subir las cotizaciones sociales para engordar la 'hucha' de las pensiones ante las futuras tensiones de gasto durante la reunión que este lunes 15 de noviembre por la mañana han mantenido

"El Comité Ejecutivo de CEOE ha rechazado hoy la propuesta del Gobierno en relación con el Mecanismo de Equidad Intergeneracional de las pensiones, que debe sustituir al Factor de Sostenibilidad, al considerar que es insuficiente, que no garantiza el equilibrio del sistema y que necesitará medidas adicionales en el futuro para asegurar su sostenibilidad", ha defendido la patronal en un comunicado.

De este modo, la negativa de la CEOE despeja el camino para un acuerdo entre el Ejecutivo y los sindicatos, que sí han apoyado un futuro incremento de las cotizaciones para afrontar el gasto que supondrá el pago de pensiones a los 'baby boomers'.

Fuentes del Gobierno han indicado que va a intentar este acuerdo, que podría producirse esta misma tarde, cumpliendo así el plazo estipulado, que marcaba el 15 de noviembre como fecha tope para definir el MEI.

De hecho, fuentes sindicales han afirmado que esta misma tarde mantendrán contactos con el Gobierno para "reajustar" la propuesta que se les presentó en la mesa de negociación, consistente en una subida de cuotas del 0,6% durante diez años.

Según dicha propuesta, de ese alza del 0,6% planteada por el Ejecutivo, un 0,4% correspondería a la empresa y el monto restante, un 0,2%, al trabajador. La subida de las cotizaciones para el MEI empezaría a regir a partir de 2023 con el objetivo de engordar el Fondo de Reserva de las pensiones, que actualmente cuenta con poco más de 2.100 millones de euros, y poder así hacer frente a los gastos futuros.

"Hoy hemos dicho NO a subir las cotizaciones sociales como pretende el Gobierno. No se puede exprimir con más cotizaciones e impuestos a los autónomos, además de subida de luz, de carburantes, de costes laborales, etc. La vaca ya no da más leche", ha afirmado el vicepresidente de CEOE y presidente de ATA, Lorenzo Amor, en su cuenta de twitter.

CEOE y Cepyme han advertido de que aumentar las cotizaciones sociales y "hacer que la mayor carga recaiga sobre las empresas" tiene efectos negativos sobre el empleo y "va en dirección contraria a lo que necesita el sistema público de pensiones". "El crecimiento del empleo es la principal garantía de sostenimiento del sistema de pensiones", apuntan.

Además, consideran que la propuesta del Ejecutivo tiene "poco de intergeneracional", ya que, a su entender, "carga todos los esfuerzos sobre los trabajadores actuales y futuros, especialmente sobre los jóvenes".

"No es el momento de aumentar los costes empresariales y poner en riesgo la recuperación al erosionar la productividad y la competitividad de las empresas", concluyen.