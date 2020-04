IPREM 2020: qué es y cómo se calcula

Actualizada 16/04/2020 a las 10:20

Hace dos semanas, el Gobierno de España aprobó varias medidas de apoyo a los trabajadores por cuenta propia ante la crisis del coronavirus. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ofreció la posibilidad de percibir un subsidio excepcional para aquellos ciudadanos que no tuvieran derecho a cobrar la prestación por desempleo al no alcanzar la cantidad mínima cotizada y se quedasen sin empleo durante el estado de alarma. Se trata de una ayuda de un mes de duración que se deberá calcular tomando como base el llamado Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM), un índice desconocido para muchos y que resulta fundamental para que todo salga según lo previsto.

El IPREM es un indicador que se toma como referencia para poder conceder ayudas, subvenciones (becas, vivienda, colegio, guardería, etc.) o el subsidio de desempleo. Actualmente, asciende a los 537,84 euros mensuales. El índice se actualiza cada año por medio de la Ley de Presupuestos y a día de hoy esa es la cantidad, que corresponde a un total de 6.454 euros al año si no contamos las pagas y 7.519 euros al año con pagas. En concreto, se aportará un 80 % de este índice a todas aquellas personas que hayan perdido su empleo durante la crisis sanitaria y no cobren la prestación por desempleo.

Además de poder calcularlo de forma sencilla y rápida, este indicador tiene en cuenta el número de miembros de la unidad familiar que dependen de cada renta, por lo que desde el primer momento podremos equilibrar los ingresos per cápita.

¿CÓMO SE CALCULA EL IPREM?

Lo primero que tenemos que hacer es averiguar cuál es la renta per cápita anual de cada miembro de la familia. Para ello, sumaremos las casillas de la base imponible general y la base imponible del ahorro de todos los miembros y dividiremos la cantidad resultante entre el número de miembros de dicha unidad familiar.

Lo normal es aplicar un multiplicador sobre el valor del IPREM y compararlo después con nuestros ingresos brutos. A partir de ahí, podremos comprobar si nuestra nómina nos va a permitir acceder a la prestación (en este caso, el IPREM sirve para fijar los valores mínimos y máximos entre los que podrá situarse la prestación por desempleo).

Algunas ayudas, como en este caso, exigen una cantidad concreta de veces el valor del IPREM para poder acceder a ellas. La cuenta es sencilla: simplemente habrá que multiplicar el valor actual del indicador por el número de veces que necesitamos para beneficiarnos de la prestación y, después, bastará con observar si nuestros ingresos por año son inferiores o superiores a esa cantidad. Veamos un ejemplo partiendo del valor de IPREM vigente el año 2016, cuando ascendía a 532,51 euros mensuales.

-Sin hijos: Desempleo Mínimo = 80% IPREM + 1/6 = 497,01 €/mes

-Con hijos: Desempleo Mínimo = 107% IPREM + 1/6 = 664,75 €/mes

-Sin hijos: Desempleo Máximo = 175% IPREM + 1/6 = 1.087,20 €/mes

-Un hijo: Desempleo Máximo = 200% IPREM + 1/6 = 1.242,52 €/mes

-Dos o más hijos: Desempleo Máximo = 225% IPREM + 1/6 = 1.397,84 €/mes

Para ampliar toda esta información, los interesados pueden acceder a la página web del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples: http://www.iprem.com.es/.

