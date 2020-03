El Gobierno desplazará las deducciones de los planes individuales de pensiones hacia los planes de empresa

Actualizada 05/03/2020 a las 18:36

El Gobierno desplazará "la fiscalidad favorable" de los planes individuales de pensiones hacia los planes de empleo que puedan acordar empresarios y sindicatos en el marco de la negociación colectiva.



Así lo ha anunciado en el Congreso el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, que en su comparecencia ante la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo, donde ha apostado por desarrollar la previsión social complementaria en las empresas como uno de los ejes de sus políticas en materia de pensiones "sin cuestionar la centralidad del sistema público de pensiones".



Escrivá ha señalado que la previsión social en las empresas "es una asignatura pendiente", pues considera que se trata de un "producto muy barato" que no cree suficientemente aprovechado, y ha incidido en que, en estos momentos, se encuentra en minoría respecto a los planes privados como complemento a la pensión pública.



Asimismo, ha recordado que el último borrador del Pacto de Toledo hacía referencia a la necesidad de "impulsar, de forma preferente, sistemas sustentados en el marco de la negociación colectiva, de empleo".



MÁS RENTABLES Y CON MENOS 'COMISIÓN' QUE LOS PRIVADOS



Según los datos de Inverco difundidos por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la rentabilidad media de los planes de empresa a 10 años (2009-2019) roza el 4%, por una rentabilidad en torno al 2,75% de los planes individuales.



Estos datos de rentabilidad se ofrecen una vez realizado el ajuste de comisión por esta gestión, donde los planes de empresa tienen un cobro cuatro veces menor de media: 0,3 puntos frente a los 1,2 puntos de media que se lleva el gestor de los planes individuales, ha señalado el ministro.



"Es un producto extraordinariamente caro, piensen en los tipos de intereses actuales", ha señalado Escrivá, en referencia a los planes individuales, apostillando además que, comparando la rentabilidad media de ambos instrumentos, en el de los planes individuales "no da la sensación que las mayores comisiones se dediquen a mejorar la gestión de los fondos".



En su comparecencia, ha llamado a "mirar" el modelo de las Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV) que se desarrolla en el País Vasco, "un caso de éxito" que alcanza al 50% de la población ocupada, frente a un 10% de incidencia de los planes de empresa en España, y concentra un patrimonio cercano al 20% del PIB en esa comunidad (frente a un total del 3% de planes homologables en todo el país).



CALIFICA DE "REGRESIVO" EL INCENTIVO A PLANES INDIVIDUALES



Además, Escrivá ha señalado que la capacidad para recurrir a un plan privado se da precisamente entre las capas de la población con más recursos, por lo que las personas con más necesidad de mejorar sus pensiones no se ven beneficiados por este complemento.



En este sentido, ha asegurado que considera "regresivo" el beneficio fiscal a los planes individuales, pues no se trata de una prioridad para las personas que recurren al mismo, dado su nivel de patrimonio, por lo que cree que la decisión de invertir en estos planes "no tiene mucho que ver con tener una pensión complementaria".



Asimismo, ha cuestionado la cartera de inversión que generan estos planes, dado que su comisión a la entidad financiera por esta gestión "es muy superior" y ha apostado por contar con "más información" de la "estructura de inversiones" que tienen ambos tipos de planes, los individuales y los de empresa "para ir analizando" estas opciones.



ESPERA AL INFORME DE LA AIREF SOBRE BENEFICIOS FISCALES



En todo caso, desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones señalan que los trabajos en este sentido se encuentran a la espera de la revisión encargada por el propio Gobierno a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sobre el sistema de beneficios fiscales de los planes de pensiones.



Al hilo de los beneficios fiscales, ha señalado que a España se le "tiende a identificar" en el ámbito internacional por facilitar "exenciones fiscales de todo tipo" y por acumular, junto a Italia, "el mayor agujero en beneficios fiscales", en torno a 70.000 millones de euros.