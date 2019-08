Así es el calendario laboral en Navarra hasta final de 2019

Actualizada 19/08/2019 a las 09:46

En esta segunda quincena de agosto hay quien todavía disfruta de sus días de vacaciones en la playa, en la ciudad o de fiestas patronales. Pero hay muchos que ya han vuelto al trabajo. Y en esa vuelta que siempre se torna algo gris mientras en la mente se escucha de fondo el murmullo del chapoteo en las piscinas o las olas del mar, nuestra cabeza necesita un objetivo.

Un objetivo de fiesta, de relax, de ocio, y para eso, ahí están los festivos. Esos días salpicados en el calendario laboral para darnos un respiro y, a veces, darnos la satisfacción de unos cuantos días 'de puente'. Vamos a por el objetivo.

Buscamos un calendario, da igual si en papel, en el móvil o en el ordenador del trabajo. Próximo festivo: 12 de octubre. Este año es sábado, mal plan para organizarse una escapada más larga.

Llevamos la vista más allá. Noviembre empieza con festivo. Día 1, viernes. Ahí los ojos empiezan a sonreír, ¡es viernes!

Después de esta pequeña alegría, seguimos. Llegan los golosos puentes de diciembre. En Pamplona, con el preludio de San Saturnino, el día 29 de noviembre que, además, también ¡es viernes!

Los puentes de diciembre siempre son provechosos, este año con el día 3 en martes y el 6 en viernes; el 8 es domingo y no se pasa al lunes, pero bueno, esto no nos estropea la ilusión. Las combinaciones son aquí al gusto del consumidor, y en algunos casos, con la necesidad de adaptarse a los calendarios escolares... ¿o no?

La imaginación ya vuelva y sueña con el descanso prenavideño. Las navidades parecen ya a la vuelta de la esquina. Este año el día de Navidad, el 25, es miércoles. Nuevas cábalas y posibilidades, sobre todo si nos toca la lotería.

Entre ensoñaciones y planes la realidad es que seguimos en agosto, pero ahora ya la vuelta al trabajo parece algo más llevadera. ¿Y 2020? Mmm... Vamos a ver...

Te puede interesar

Selección DN+