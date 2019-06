Actualizada 20/06/2019 a las 08:11

Las mujeres a las que se les había negado la devolución del IRPF por maternidad por haber reclamado antes de que el Supremo dictara sentencia han conseguido por fin lo que solicitaban. Hacienda confirmó ayer tras una reunión con representantes de las afectadas, que devolverá el importe a unas 8.200 personas que se encontraban en un conflicto legal porque se había cerrado su expediente.



La ministra María Jesús Montero aseguró que era una cuestión de "justicia" para que todas las personas que fueron padres y madres desde 2014 (por la retroactividad de cuatro años de la sentencia) reciban el importe correspondiente a la retención del IRPF de su periodo de baja maternal. "Se hace una interpretación más amplia del real decreto para que todas reciban la cantidad por una cuestión de justicia", señaló.



El procedimiento para su solicitud será el mismo que para el resto de personas incluidas en la sentencia. Tendrán que rellenar el formulario online de la AEAT. En caso de que ya esté en tramitación, recibirán automáticamente la cantidad. Si ya se lo habían denegado, tendrán que volver a solicitarlo. "Desaparece así toda discriminación", dijo Montero. Hacienda calcula que incluir a estas 8.200 personas supondrá para las arcas públicas un desembolso extra de 11 millones de euros.



Sobre cómo se ha podido realizar este cambio cuando los impedimentos eran judiciales, Montero explicó que se consultó con la Abogacía del Estado, que determinó que la redacción de decreto ley del Gobierno sobre esta materia producía efectos desde su entrada en vigor, pero también para ejercicios anteriores no prescritos, de manera que "se entiende habilitado el derecho a recibir la devolución de las madres y padres que contaban con resoluciones y sentencias firmes en contra".



Desde la Asociación de Afectadas por la No Devolución del IRPF de maternidad y paternidad, su presidenta Eli Fernández agradeció la "cercanía" y el "compromiso" del Ministerio con su causa y confirmó que en 3 o 4 meses recibirán la devolución del Estado. Queda la parte foral, pero espera que las Haciendas de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya sigan el mismo camino.



La asociación aglutina a unas 775 personas, con 50 hombres entre ellas. "Cada día se suman de media 10 o 12 madres más", aseguraba hace unas semanas Nagore Fernández, vicepresidenta de la plataforma. Explicó que todas ellas habían rellenado el formulario que la Agencia Tributaria colgó en su web en diciembre, pero criticaban que habían "tardado mucho" en decirles que se lo denegaban por esta causa. "Hay algunas que aún no saben que no van a cobrar", aseguró Fernández.



El pasado 5 de octubre el Tribunal Supremo dictaminó que la baja por maternidad y paternidad estaba exenta de pagar IRPF. Tras unos meses de espera, la Agencia Tributaria facilitó un formulario para que fuese más fácil para los afectados pedir la devolución del dinero a través de internet y, hasta ahora, han sido 734.000 personas las que lo han solicitado, lo que ha supuesto un desembolso de 960 millones de euros, según el Ministerio de Hacienda.



La cuantía que le corresponde a cada uno es mayor a lo previsto. Mientras que la titular de Hacienda señalaba en diciembre que la devolución media de las bajas de maternidad sería de 1.600 euros y las de paternidad, unos 380; la realidad es que los últimos datos de la AEAT hablan de que las madres han recibido 2.066 euros cada una y los padres, 483.



Desde el sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha) también felicitan al Ministerio por su "rectificación" tras haber rechazado en un primer momento la solicitud de estas 8.000 madres. Recuerdan que ellos ya solicitaron el pasado 19 de noviembre a la vicepresidencia del Gobierno que estas "madres pioneras" pudieran cobrar este importe "revocando las denegaciones firmes que en su día se produjeron".

