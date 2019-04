Un año sin cotizar para atender a los hijos puede reducir un 10% la pensión

Actualizada 12/04/2019 a las 08:24

Una jubilada cobra de media 450 euros menos al mes que un hombre y esto se debe, principalmente, a la trayectoria laboral de las mujeres, que son las que más lagunas de cotización tienen, puesto que un 5% de las trabajadoras interrumpen totalmente su carrera laboral después de la baja de maternidad y un 3,3% comienza a trabajar a tiempo parcial cuando se reincorpora.



“Pese a que el sistema trata igual a hombres y mujeres, esconde una de las mayores brechas que podemos conocer”, se lamentó José Antonio Herce, director asociado de Analistas Financieros Internacionales (Afi), durante la presentación del estudio sobre el coste de oportunidad de la brecha de género en las pensiones que elaboraron para la plataforma ClosinGap.



Estas carreras laborales irregulares tienen su repercusión directa en una merma de la futura prestación de las mujeres. Y es que, pese a que la Seguridad Social te cubre los primeros tres años de excedencia por cuidado de familiares, a partir del cuarto ya no. Y un año sin cotizar, en blanco para el sistema, viene a suponer una pensión un 10% inferior a la que recibiría si no hubiera dejado su trabajo, también porque lo normal es que a la vuelta les suponga una brecha salarial por esos años de parálisis.



Eso en el caso de una mujer sin cualificación, puesto que para una universitaria el recorte llegaría hasta el 15%, según advirtieron desde Afi, que lo ejemplificaron con un par de ejemplos. En el primer caso, tomaron como referencia el perfil de una trabajadora del sector de la hostelería o comercio, que tiene un salario medio bruto anual de 18.908 euros distribuido en 14 pagas mensuales, que a sus 31 años de edad decide tener su primer hijo y disfruta de 16 semanas de baja por maternidad. Tras este periodo, decide coger una excedencia para el cuidado de su hijo de tres años de duración periodo en el que la Seguridad Social paga sus cotizaciones-- y, posteriormente, un periodo de interrupción laboral de 9 años. En este supuesto, la pensión contributiva que recibirá esta mujer en el momento en que se jubile será un 10% menor a la que hubiera recibido si no hubiese abandonado su carrera laboral hasta que su hijo tenga 12 años (11,9% si dicho abandono se dilata por el cuidado de dos hijos).







En el segundo caso, el de una trabajadora cualificada, con titulación superior, la merma estaría cercana al 15% (18,4% si alarga el permiso por un segundo hijo). Y eso pese a que esto solo supondría un año de laguna de cotización, puesto que el cálculo de la pensión se realiza en la actualidad con los últimos 22 años cotizados, por lo que solo se tiene en cuenta la cotización a partir de los 43 años en el caso de que se puedan jubilar a los 65, algo improbable puesto que no les habrá dado tiempo a acumular los más de 36 años que son necesarios para poder cotizar el 100%. De los 8,7 millones de pensionistas que había en nuestro país en 2018, el 51,6% eran hombres y el 48,4% eran mujeres. Sin embargo, el gasto en pensiones en las mujeres es casi 25.000 millones menor que el de los hombres, en especial en las pensiones de jubilación.

Natalidad y Pacto de Toledo



“Tener con más frecuencia trabajos a tiempo parcial que los hombres, tener un menor acceso a puestos de responsabilidad, afrontar de forma mayoritaria las excedencias para el cuidado de hijos o familiares en situación de dependencia, o la persistencia de la brecha salarial de género son solo algunos de los motivos que conducen a que, en la actualidad, las mujeres cobren una pensión media 450 euros más baja que los hombres”, explica Antonio Huerta, presidente de Mapfre y miembro del consejo de ClosinGap.



El Pacto de Toledo ha abordado en numerosas ocasiones la posibilidad de que las amas de casa puedan cotizar mediante un régimen especial, pero ningún Gobierno ha impulsado medidas en este sentido. Distintas asociaciones recuerdan que las familias numerosas están contribuyendo al sostenimiento del sistema de pensiones elevando el índice de natalidad.



El estudio incide en que esa brecha de las mujeres jubiladas repercute sobre su capacidad de consumo y, por lo tanto, en su bienestar y en el del conjunto del país. A su vez, la menor pensión de las mujeres también implica una menor recaudación fiscal por parte de la Agencia Tributaria: al año supone 2.422 millones de euros menos en IRPF (un 2,2% del total recaudado) y 2.884 millones en IVA (otro 2,2% de lo recaudado con este impuesto), por lo que el sistema dejó de ingresar más de 5.300 millones de euros.

