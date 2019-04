Destapado el mayor fraude del IVA de los carburantes, que superaba los 150 millones

Actualizada 04/04/2019 a las 18:13

La Guardia Civil y la Agencia Tributaria han desarticulado dos grupos criminales que habían defraudado más de 150 millones de euros en el sector de los hidrocarburos, desmantelando la mayor red ligada al fraude de la compra y venta de gasolina hasta la fecha.



Se ha detenido a 21 personas, intervenido dos millones de litros de gasolina y bloqueado 300 cuentas bancarias de las más de 1.000 analizadas en una operación desarrollada en las provincias de Castellón, Valencia, Lérida, Girona y Madrid.



La trama se centraba en el impago del IVA en la venta al por mayor de hidrocarburos mediante más de 300 empresas instrumentales y testaferros. "Se trata de las dos empresas más potentes que suministraban a gasolineras a nivel nacional", según ha detallado el teniente coronel Antonio Balas, jefe del Grupo de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa (UCO).



La 'operación Drake', que se remonta a 2015, se ha saldado como el "mayor golpe" contra este tipo de entramados, ya que ha dejado "prácticamente a cero" la capacidad de operar en España de estas empresas instrumentales para defraudar con la compra y venta de hidrocarburos, según ha explicado este mando policial en una rueda de prensa junto con José Manuel Alarcón, jefe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria.



Las diligencias policiales llevaron a los agentes de la UCO a irrumpir en dos de las cuatro torres del final del Paseo de la Castellana, desde donde operaban ambas redes criminales, las mayores detectadas hasta la fecha.



14 de los 21 detenidos fueron arrestados en Madrid, donde también se practicaron 15 registros. Todos están en libertad con medidas cautelares tras pasar a disposición del Juzgado Central de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional y el Juzgado de instrucción número 5 de Getafe (Madrid).



Las dos organizaciones tenían apariencia de legalidad --se investiga la relación entre ellas-- y estaban lideradas por españoles, algunos de ellos con antecedentes por delitos similares, que se encargaban de adquirir importantes cantidades de productos petrolíferos a mayoristas tanto nacionales como internacionales.



NO CRIMINALIZAR A TODAS LAS GASOLINERAS



Los investigadores creen que la mayor parte de las gasolineras relacionadas con la operación se encuentran en la "zona central" de España. La UCO ha pedido que no se criminalice a todo el sector, incluyendo a las gasolineras con reclamos de precios a bajo coste. "Sería injusto, no es así", ha dicho el teniente coronel Balas.



"Venimos planteando el tema de actuar contra aquellas gasolineras que al final son las que sostienen toda esta cadena", ha añadido el mando policial, subrayando que la cartera de clientes suele pasar de una a otra organización criminal cuando alguna de ellas es detectada y desmantelada.



Para concienciar sobre la relevancia de este tipo de operaciones, el teniente coronel ha comparado el fraude de 150 millones con su equivalente en 25 toneladas de cocaína de la que sería la organización más potente ligada al narcotráfico; o con el coste de la reforma del estadio Santiago Bernabéu, que se pagaría y "aún quedaría dinero para un par de Ferrari y dos yates".



Además de los más de 150 millones de euros de fraude detectado, se han investigado un total de 292 sociedades y 150 personas físicas, analizando 1.085 cuentas bancarias y procediendo al registro de 22 domicilios. También se han incautado 61 vehículos de alta gama, dos barcos y dos millones de litros de gasolina. También se ha tramitado el bloqueo de 347 cuentas bancarias y 155 inmuebles.



Las pesquisas han permitido detectar los sistemas utilizados por las tramas para blanquear los beneficios derivados de un fraude que los investigadores consideran básico en cuento al funcionamiento ligado al IVA, aunque complejo por su entramado de empresas y testaferros o el uso de criptomonedas y la evasión a terceros países. En el momento de la explotación policial se llegó a intervenir un petrolero en un puerto cargado del hidrocarburo que terminaba vendida en gasolineras.

