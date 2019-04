Las ventas de coches en España encadenan la peor racha desde la crisis

Actualizada 01/04/2019 a las 19:27

Las ventas de turismos y todoterrenos nuevos en España alcanzaron un volumen de 122.664 unidades en marzo, lo que supone una caída del 4,3% en comparación con el mismo mes del año anterior, según datos de las asociaciones de fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto) y vendedores (Ganvam)



De este modo, las matriculaciones de coches en el mercado español encadenan su peor periodo desde la crisis económica con siete meses consecutivos a la baja, desde que se introdujera el nuevo ciclo de homologación de consumos y emisiones WLTP, el 1 de septiembre de 2018.



El mercado automovilístico nacional anotó su peor dato entre mayo de 2008 y agosto de 2009 (desde el año 2000), con 16 meses seguidos de caídas. En diciembre de 2008 se produjo la mayor bajada (del 49,89%), según datos de Anfac.



En el primer trimestre de 2019 se matricularon 316.911 automóviles en el territorio nacional, lo que se traduce en un retroceso del 6,9% respecto a los tres primeros meses del ejercicio precedente.



En marzo se consolidó la "debilidad" de las ventas en el canal de particulares, con una bajada del 5,8% y 51.983 unidades registradas. Al cierre del primer trimestre, registró una caída del 9% respecto a los tres primeros meses de 2018, con 145.499 unidades.



Por su parte, en el canal de alquiladores se contabilizaron 32.521 operaciones durante el tercer mes del ejercicio, un 9,6% menos, y 69.126 en lo que va de año, un 12,5% menos.



El canal de empresas fue el único que creció en marzo, con 38.160 unidades registradas, lo que supone un aumento del 3,1% en respecto al tercer mes del año pasado. Entre enero y marzo, acumuló un incremento del 0,8%, hasta 102.286 unidades.



PREOCUPACIÓN ENTRE LAS ASOCIACIONES



La directora de Comunicación de Anfac, Noemi Navas, explicó que el mercado continúa a la baja porque los consumidores mantienen la "incertidumbre" sobre qué coche comprar, lo que provoca que crezcan (más de un 5%) las ventas de coches de más de diez años.



"Hace pensar que las familias se están decantando por estas compras de menor coste con el consiguiente impacto en la renovación del parque y en el medio ambiente, al no achatarrar los coches más contaminantes", subrayó.



Además, Navas destacó la "fuerte" caída de las matriculacione (-34%) que se produjo en marzo en Baleares, donde recientemente se la Ley de Cambio Climático "restrictiva" con los vehículos diésel y gasolina, frente al "fortísimo" crecimiento (+21%) en el País Vasco, que puso en marcha un plan de achatarramiento el mes pasado.



"Son estas estrategias positivas y no prohibicionistas las que, desde Anfac, entendemos que son las más idóneas para estimular la demanda de vehículos de bajas emisiones y renovar el parque", defendió la directora de comunicación de la patronal de fabricantes en España.

Por otro lado, el director de Comunicación de Faconauto, Raúl Morales, se mostró especialmente preocupado por el comportamiento del canal de particulares debido a que es el que está dando muestras de una "mayor debilidad".



Morales pidió un "mensaje de tranquilidad" como el que se ha lanzado desde el País Vasco, con un plan de renovación del parque automovilístico que incluya achatarramiento. "El Gobierno que salga de las urnas el próximo día 28 tiene que ponerse manos a la obra desde el primer momento y, con el sector, hacer políticas que reactiven la automoción nacional en toda su cadena de valor", reclamó.



El director de Comunicación de Ganvam, Alberto Tapia, afirmó que, aunque los resultados de marzo no son positivos, se aprecia una "ralentización" de la caída en el canal de particulares y un nuevo impulso en el de empresas. En este contexto, aseguró que, de continuar así, su recuperación podría producirse en los próximos meses.



"Dado que este año la Semana Santa se celebra en abril, habrá que esperar al cierre de ese mes para comprobar si se consolida una tendencia al alza. Aun así, las ventas continúan afectadas por unas perspectivas económicas y electorales que paralizan el mercado. Una vez más, es vital un plan de ayudas estructurado y a largo plazo que incentive la modernización del parque de vehículos", apuntó.



LA GASOLINA CONTINÚA POR DELANTE DEL DIÉSEL



En cuanto al combustible de los vehículos matriculados en el pasado mes de marzo, la gasolina se situó por delante del diésel, con una cuota del 63,1% frente al 26,9% del gasóleo y el 9,9% de los modelos híbridos y eléctricos.



En el primer trimestre, los automóviles diésel también se situaron por detrás de la gasolina, con una penetración total del 28,4%, mientras que los modelos de gasolina se hicieron con un 61,3% del mercado y los híbridos y eléctricos, con el 10,3%.



Las matriculaciones cayeron el mes pasado en casi todos los segmentos, a excepción de en el deportivo (+22,3%), en el premium (+4,3%), en el grande (+8,9%) y en el de todocaminos pequeños (+12,3%), medios (+16,5%) y grandes (+0,6%). En el trimestre aumentaron solo en el deportivo (+2,7%) y en el de todocaminos pequeños (+13,1%), medios (+7,8%) y grandes (+1,7%).

