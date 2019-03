Actualizada 31/03/2019 a las 11:06

El Ministerio de Economía y Empresa ha convocado este lunes 1 de abril la primera reunión de la Autoridad Macroprudencial Consejo de Estabilidad Financiera (Amcesfi), el nuevo organismo responsable de prevenir y mitigar el riesgo sistémico.



La reunión estará presidida por la ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, y participarán el gobernador del Banco de España y vicepresidente de Amcesfi, Pablo Hernández de Cos; el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albella, y la subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado.



Asimismo, acudirán a la reunión la vicepresidenta de la CNMV, Ana María Martínez Pina; la secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Ana de la Cueva, y el director general de Seguros y Fondos de Pensiones, Sergio Álvarez Camiña.

Según la convocatoria, la reunión se celebrará en la tarde del lunes en la sede del Ministerio de Economía y Empresa en Madrid.

El papel de la Autoridad Macroprudencial en sus reuniones es el de analizar posibles factores de riesgo, emitir opiniones y alertas y realizar recomendaciones a los supervisores sectoriales, aunque estas recomendaciones no son vinculantes. En cualquier caso, si los supervisores deciden no cumplirlas, deberán explicar y justificar su determinación. INFORME ANUAL

Cada año, Amcesfi elevará a las Cortes un informe de carácter público, en el que se analizará los principales riesgos para la estabilidad financiera, las medidas vinculantes adoptadas y las recomendaciones y avisos emitidos.

El pasado 2 de marzo, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el real decreto aprobado por el Gobierno en Consejo de Ministros por el que se acuerda la configuración estructural de competencias y funciones Amcesfi.

La creación de este nuevo organismo ha venido motivada por el estallido de la última crisis financiera y las "limitaciones" que mostraron las herramientas tradicionales de política económica y supervisión financiera a la hora de prevenir parte de los riesgos desencadenados para la economía.

No obstante, fue en 2010 cuando la Junta Europea de Riesgo Sistémico fue constituida para establecer que cada Estado miembro debía crear su propia herramienta macroprudencial antes de julio de 2013, por lo que España llega seis años más tarde del plazo límite estipulado. REFUERZO DE LA CAPACIDAD SUPERVISORA

El Pleno del Congreso convalidó en enero el real decreto ley por el que se crearon herramientas macroprudenciales y se dotó de más capacidad al Banco de España, a la CNMV y a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Amcesfi incluye ahora medidas de refuerzo de la capacidad supervisora de la CNMV y del Banco de España para evitar que se produzcan crisis financieras como la de 2008.

Así, tras el refuerzo de las competencias de lo supervisores, en el que se incluía la posibilidad de establecer colchones de capital anticíclicos o límites a la concesión de préstamos en función de la garantía, quedaba pendiente la aprobación de este real decreto con el que se culminaba la configuración de la Autoridad Macroprudencial.

Los supervisores, por ejemplo, tendrán la capacidad de frenar la concesión de créditos por parte de las entidades si observan un crecimiento excesivo, teniendo en cuenta, entre otros factores, la relación entre la cantidad del préstamo y el valor de la garantía (ratio "loan-to-value").

Amcesfi pone punto y final a la reforma institucional del sistema de supervisión macroprudencial, que se ha realizado en "apenas ocho meses" y que mejorará la coordinación y permitirá a España disponer de instrumentos orientados a prevenir posibles riesgos sistémicos, indicó el Ministerio en un comunicado en el momento de su aprobación.

