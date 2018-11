Actualizada 02/11/2018 a las 11:51

Un préstamo es una operación basada única y exclusivamente en la compra de dinero por parte de un cliente a una entidad bancaria, financiera o a un prestamista.

Los créditos rápidos son la solución más fácil de conseguir dinero para cubrir imprevistos económicos. El pago del coche, la factura médica de un familiar, el alquiler de un piso, son muchas las situaciones que se pueden presentar.

Sin embargo, son muchas las dudas que surgen antes de atreverse a solicitarlos, ¿serán los intereses muy elevados?, ¿tendré el dinero hoy mismo?, no tengo aval ni nómina ¿puedo solicitar un préstamo? Sí, es posible. Siempre teniendo en cuenta que algunas empresas pueden tardar más que otras al transferir el dinero.

OBTENER PRÉSTAMOS RÁPIDOS Y SIN NINGÚN REQUISITO

Muchas entidades financieras ofrecen la posibilidad de otorgar préstamos hasta un máximo de 3.000 euros y algunas de ellas exigen requisitos que el cliente puede o no tener. En ese caso hay empresas online que te permiten solicitar préstamos rápidos.

¿En qué casos puede el cliente conseguir dinero urgente? La amplia y muy diversa competición entre empresas crediticias permite solicitar préstamos rápidos y seguros con procesos sencillos para conseguir el dinero en pocos minutos. Muchos prestamistas exigen solo rellenar una solicitud online, que será respondida a la brevedad posible, sin requisitos ni papeles difíciles de conseguir.

El proceso se agilizará más rápido dependiendo de algunos factores. Uno de ellos, es que el prestamista y el prestatario tengan cuentas en la misma entidad bancaria, garantizando la transferencia del dinero en la cuenta de la persona que solicita el préstamo en segundos.

Otro factor es la cantidad de dinero del crédito a solicitar. Si es muy baja, se encuentran prestamistas que ofrecen minicréditos y que están disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Los requisitos que suelen pedir son mínimos a diferencia de otras empresas crediticias.

Por norma general, se debe reembolsar el dinero prestado en una única o en pocas cuotas, y su coste diario es de en torno el 1,1%. Las cantidades límites oscilan entre 300 y 1.000 euros. Estas entidades financieras aseguran ingresar el dinero al solicitante en un máximo de 48 horas. No obstante aquí entran en juego otros parámetros como la cantidad solicitada o si el solicitante y prestamista tienen la cuenta en la misma entidad bancaria.

Si por el contrario, la necesidad es de un préstamo a mayor escala, los créditos personales rápidos son otra opción. Con cantidades de dinero más elevadas (10.000 a 50.000 euros) para el inicio de un proyecto. En este caso su interés suele ser del 8% anual, lo que es por mucho más bajo que lo ofrecido por la media.

¿ES POSIBLE QUE SIN AVALES BANCARIOS PUEDAN CONCEDER UN PRÉSTAMO?

Un aval es la garantía adicional para la entidad financiera de que se van a cumplir las cuotas de devolución estipuladas. Por lo que, si no se dispone de un tercero que funcione como aval o de un bien material en concreto, ¿como se puede acceder a préstamos sin aval? Esto va a depender del tipo de préstamo que se va a solicitar.

Los préstamos personales. En ellos la financiación es un poco más sencilla de obtener debido a que la entidad bancaria no exigirá una garantía material específica (como una vivienda hipotecada), pero las cantidades a otorgar son bajas y los intereses suelen ser muy altos. Este tipo de préstamos es una gran solución a clientes que necesitan solventar necesidades específicas que surgen en momentos determinados y para financiar bienes de consumo como: la compra de un coche, moto, muebles o gastos derivados de estudios.

Hay algunas condiciones para que el cliente pueda conseguir préstamos sin aval, como ser mayor de edad, tener solvencia económica, es decir, tener ingresos superiores a la obligación adquirida con el banco para devolver el préstamo. Siempre se recomienda leer bien todo el contrato y tener todas las cláusulas claras antes de firmar.

LAS PERSONAS QUE NO ESTÉN BAJO DEPENDENCIA LABORAL TAMBIÉN PUEDEN SOLICITAR PRÉSTAMOS SIN NÓMINA

Hay empresas del sector no bancario que disponen de varios productos financieros que ayuden al cliente a solventar necesidades sin importar su estatus laboral. Por lo que no poseer nómina por cuenta ajena no es un impedimento si se tienen otros ingresos. Es aplicable para personas autónomas, pensionistas y jubilados. Para solicitar préstamos sin nómina, no se necesita de un avalista, sin embargo, para garantizar el pago del préstamo, sí se requiere que se demuestre un ingreso periódico o subsidio generado por un servicio prestado; consiguiendo de esta manera el dinero sin largos trámites, de forma rápida y online.

Una vez cumplidos los requisitos generales, solo queda rellenar los formularios en línea. Con este proceso automático de aprobación se obtendrá el dinero en una cuenta bancaria en un máximo de 48 horas, dependiendo del banco con que operen prestamistas y prestatarios.

INFORMARSE BIEN ANTES QUE NADA

Es fundamental tener la previsión de buscar diferentes alternativas. Acudir a varias agencias bancarias, evaluar las opciones que ofrecen al solicitar préstamos y realizar una comparación para encontrar la entidad que ofrece el mejor interés. En lo posible, solicitar préstamos con tasas de interés fijas, para saber con exactitud lo que se estará pagando cada mes. Y por supuesto, tener en cuenta que cuanto más tarde se regrese el dinero, más intereses se pagarán.

Si por el contrario, resulta factible la via online, entonces se recomienda leer muy bien antes de aceptar términos y condiciones legales. No hay excusas para dejar de investigar y conocer un poco más antes de tomar decisiones.

Analizar objetivamente la situación financiera. Antes de tramitar la operación, es necesario calcular los gastos y los ingresos de cada mes. Priorizar cuáles gastos son obligatorios y cuáles son opcionales.

No solicitar préstamos para compras impulsivas, ni para pagar otros préstamos. No solicitar más de uno a la vez. No tener documentos al día requeridos por las entidades bancarias o financieras, es un factor que puede retardar el proceso de préstamo rápido.

Por último, pero no menos importante, leer y cumplir con las condiciones del contrato. Devolver el dinero a la fecha, de lo contrario el historial financiero se verá afectado y se tendrán problemas para futuras solicitudes y financiamientos.

