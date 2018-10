Actualizada 05/10/2018 a las 13:59

Londres es una de las ciudades más importantes del mundo y está contemplada entre los centros económicos más notables que existen. Se considera que es responsable de aproximadamente el 20% de producto interno bruto (PIB) del Reino Unido, por lo tanto, tiene gran dominio sobre la economía británica. En la actualidad las áreas importantes que resaltan son las finanzas, el turismo y los servicios.

Sin embargo, existen datos de su economía que destacan la influencia que tiene esta, no solo para Europa sino para el resto del planeta. Algunos datos a tener en cuenta son los siguientes: su bolsa de valores está incluida entre los principales mercados financieros internacionales que existen y está clasificado como uno de los mayores mercados de compra-venta de metales y de petróleo de Europa y del mundo.

En esta ciudad, y según la guía interactiva de IG, están ubicados más de 500 bancos internacionales, innumerables oficinas de contabilidad y resalta el hecho de que en ella concurren profesionales calificados de numerosos países que ven la oportunidad de desarrollar en esta ciudad una excelente carrera, por lo que sus empresas se distinguen por ser altamente eficientes.

RAZONES PARA QUE LONDRES CREE UNA MONEDA PROPIA

Actualmente, la moneda oficial de Londres es la libra esterlina (GBP, £) al igual que en todo el Reino Unido. Después del referéndum del Brexit, es posible que esta región tenga mayor inclinación a estar más cerca de la Unión Europea (UE), pero sin adoptar el euro como moneda.

Por lo tanto, la libra esterlina pasaría a ser una alternativa pobre si se produjera una separación política. Es este caso, muchos expertos coinciden en que, a pesar de ser el mayor centro financiero de Europa, Londres pondría en riesgo la independencia de su política monetaria.

Entre las razones por las cuales la mayoría de los usuarios desean un nuevo referéndum y es notoria una fuerte posición de Londres se pueden mencionar: que la situación del Brexit ha creado insatisfacciones y se aprecia como una medida impositiva del Reino Unido.

Londres, actualmente sede del gobierno, es una arista fundamental en el desarrollo económico y el incremento de los ingresos fiscales de la región, esencialmente a través de las finanzas y otros servicios relacionados. En esta ciudad se encuentran la mayoría de las universidades más prestigiosas del país y sin lugar a dudas figura entre los principales destinos turísticos internacional en el Reino Unido.

¿QUÉ PASARÍA SI LONDRES CREA UNA NUEVA MONEDA?

En caso de materializarse esta idea, la región de Londres tendría un estado de riquezas e ingresos muy elevados, comparados solamente con territorios como Suiza y Mónaco. De igual manera, la nueva moneda pasaría a tener un valor que superaría con creces la libra esterlina, el euro, el dólar y otras monedas importantes. Sin embargo, el Dr. Robert Hancké afirma que “avanzar hacia una moneda independiente implicará más gastos que beneficios”.

Si se hiciera realidad este supuesto, la otra parte del Reino Unido pasaría a tener una economía menos dependiente de los ingresos de esta ciudad. De forma general se puede decir que, sin Londres, sería una economía neutral o comparativamente pequeña. Por lo que, Reino Unido tendría que reiniciar un modelo económico que le permita crecer y seguir adelante a pesar de la competencia mundial.

Una disminución del precio de la libra podría hacer que las exportaciones se vuelvan más competitivas e incluso podría reducirse esta competitividad. Sin embargo, esta situación no representaría grandes inconvenientes para industrias internacionales, insensibles a los costes, que están ligadas, por ejemplo, con el sector de las finanzas, el arte, la música, la consultoría o el derecho.

Otro punto de vista resalta que este escenario podría impactar positivamente para que se produzca una reactivación de la industria manufacturera y se comience a percibir ingresos sólidos, que contribuyan a que se reduzca la desigualdad. En algunos años, se registraría un aumento del PIB lo cual se traduce en que la región cada vez será más autosuficiente.

POSIBLES IMPACTOS POLÍTICOS

La adopción de una nueva moneda en Londres puede provocar confusiones en la economía y política del Reino Unido. Por una parte, el Banco de Inglaterra podría dejar de ser el ente que rija la supervisión, la regulación y el respaldo de un gran porciento de la economía del Reino Unido.

Asimismo, tendría que nombrarse un nuevo banco central de Londres que tenga un mandato político renovado y los recursos necesarios para cumplir con estas funciones en el territorio. Si el resto del Reino Unido siguiera unido, podría sufrir una pérdida del presupuesto que se estima será del 15-20%.

La creación de una nueva moneda sería perjudicial para el euro. Estos dos ejemplos ilustran claramente esta afirmación: los turistas provenientes de Londres gastarán menos en sus visitas al resto de Europa, incluyendo España y las grandes empresas con inversiones en Londres, recibirán menos intereses de sus sucursales ubicadas en esta región.

Para la tranquilidad de muchos, la secesión hoy día no está en discusión y no se tiene claro la forma de introducir una nueva moneda en el mercado de divisas, pero si no se sabe qué es forex, se deberá de tener conocimientos de ello para que sea introducida la moneda según los acuerdos constitucionales del Reino Unido.

