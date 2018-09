27/09/2018 a las 06:00

Lo cierto es que los modelos donde puedes pedir créditos sin nómina son muy factibles, además de una forma rápida y sencilla y donde poder disponer pronto de ese dinero que tanta falta te hace. Aunque no es imprescindible incluir una nómina, sí lo es demostrar que se tiene algún tipo de ingreso para devolver el dinero (por prestación, desempleo, subvención, pensión… etc).

Si lo comparamos con el modelo convencional de pedir el crédito a los bancos, nos encontramos con que es un proceso muy largo y agobiante donde, además, debemos suministrar varia información como puede ser nuestra propia nómina, el contrato laboral o algún tipo de aval en el caso de que no podamos hacer frente a la devolución del dinero. Justo por este motivo pedir un crédito sin nómina en Creditea es una de las mejores opciones que existen en la actualidad.

Ahora que aún queda un poco de tiempo para que empiece el curso escolar, es una muy buena opción para poder afrontar los costes de unas vacaciones de última hora, aprovechando que la temporada fuerte ya ha pasado y la cantidad de dinero a devolver no es tanta como si hubiéramos realizado el mismo proceso el pasado mes de agosto.

Aunque, si eres de esas personas a las que aún se les resiste el pedir un préstamo por internet, vamos a contarte las distintas ventajas que esto tiene.

VENTAJAS DE PEDIR UN CRÉDITO SIN NÓMINA POR INTERNET

- Mediante este proceso podemos obtener de una manera inmediata ese dinero que tanto nos hace falta para solventar algún tipo de gasto o, como hemos mencionado anteriormente, para darte un capricho como unas vacaciones y devolverlo poco a poco.

- Es importante saber que el endeudamiento está bastante estudiado y no se te otorgará dinero que no puedes devolver o si se cree que no está en tus posibilidades hacerlo, por lo que no hay nada que temer con respecto a ello y lo más seguro es que no nos meteremos en problemas. Siendo así un proceso bastante beneficioso para ambas partes.

- No hace falta tener un salario excesivamente alto o ser un empresario mundialmente conocido para poder acceder a ellos. Cualquier tipo de persona puede hacerlo siempre y cuando todo esto se adapte a sus necesidades y capacidades.

- La mayoría de la gente piensa que existe un largo proceso en el que hay que rellenar cientos de papeles y realizar distintos pasos para que te lo puedan conceder. Todo lo contrario, es posible que antiguamente si fuese necesario hacerlo así, pero con la tecnología actual este proceso se ha simplificado mucho y puedes disponer del dinero que necesitas en todo momento.

- Por último, es importante conocer la tasa de intereses, la cual ha ido disminuyendo con el paso del tiempo. Muchas personas no prestan atención en ello y a la larga descubren sorpresas inesperadas. Es importante estar informado en todo momento.

Con estas ventajas espero que pierdas el miedo a pedir un crédito sin nómina y puedas disfrutar de esas vacaciones que tanto tiempo llevas esperando o, porque no, darte un capricho con algo que te guste.

