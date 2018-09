El precio de la vivienda sube un 3,5% en Navarra en el segundo trimestre

Actualizada 07/09/2018 a las 16:38

Las ciudades de Madrid y Barcelona y los archipiélagos balear y canario incrementaron en el segundo trimestre del año el precio de la vivienda casi un 7%, mientras que en Navarra lo hizo un 3,5%.



El precio medio de la vivienda a nivel estatal subió el 6,8% de abril a junio respecto al mismo período de 2017, tendencia que no cesa desde el segundo trimestre de 2014, según el Índice de Precios de Vivienda (IPV) difundido este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En la Comunidad de Madrid el precio se disparó el 10,1% y en Cataluña el 9,3%.



Las otros mayores alzas se dieron en las autonomías más periféricas: Ceuta (8,6%), Baleares (8,4%), Melilla (8%) y Canarias (5,9%).



Les siguieron los aumentos de precio en el País Vasco (5,8%), Cantabria (5,8%), Andalucía (4,8%), Aragón (4,5%), La Rioja (4,3%), Asturias (4,1%), la Comunidad Valenciana (4%), Galicia (3,9%), Castilla y León (3,8%) y Navarra (3,5%).



Los menores incrementos se dieron en Murcia (2,6%), Extremadura (2,2%) y Castilla-La Mancha (1,5%), con precios que lindan el IPC, que en tasa interanual en junio estaba situado en el 2,3% (en agosto bajó al 2,2%).



El precio de los pisos de segunda mano aumentó el 7% interanual en el segundo trimestre y encadenó 17 trimestres al alza, los cuatro últimos con tasas superiores al 6%.



La vivienda nueva repuntó entre abril y junio el 5,7% interanual y no frenó su escalada, que es ascendente desde el segundo trimestre de 2014.



La media estatal del IPV que ha sumado un aumento interanual del 6,8% en el segundo trimestre de este año había subido, también en términos anuales, el 6,2% en el primer trimestre de 2018; el 7,2% en el cuarto de 2017; el 6,7% en el tercero; el 5,6% en el segundo, y el 5,3% en los primeros tres meses del año pasado.



La Comunidad de Madrid registró de abril a junio de este año un aumento de dos dígitos por sexto trimestre consecutivo, según ha destacado el director de estudios de Pisos.com, Ferran Font, quien ha añadido que "la subida de los precios sigue su senda de crecimiento razonable y la previsión es que continúe así en los próximos trimestres, consolidándose sin grandes rupturas ni sobresaltos".



Por su parte, la directora de estudios de Fotocasa, Beatriz Toribio, ha analizado que en 2018 el precio de la vivienda se encarece con incrementos similares a los de 2007, pero ha recordado que, "pese a esos aumentos, está, de media, el 38% por debajo de los niveles de aquellos años".



"La recuperación del precio de la vivienda es muy desigual y se está concentrando en núcleos económicos, demográficos y turísticos", ha agregado Toribio, quien considera que "la posibilidad de una burbuja inmobiliaria aún está lejos, ya que además de los precios, los niveles de actividad y de concesión de hipotecas no son comparables a lo que veíamos en los años del bum".



Su vaticinio es que "aunque en las grandes ciudades y principales destinos turísticos el precio de la vivienda seguirá creciendo con fuerza, en el resto del país esas subidas serán más suaves, sobre todo si se desacelera la economía y suben los tipos de interés".



El pasado martes Tinsa informó de que el precio de la vivienda terminada se encareció el 5,6% en agosto, impulsado por el dinamismo registrado en las grandes ciudades y en las islas.



Esa sociedad de tasación señaló que, por contra, "la vivienda sigue estabilizada y sin signos evidentes de recuperación en las localidades más pequeñas, incluso con un descenso interanual del 0,4% este agosto en su clasificación de pequeños municipios.

