Competencia recurre las normas sobre viviendas turísticas de tres ciudades

Actualizada 07/08/2018 a las 18:07

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha recurrido las normas sobre viviendas turísticas aprobadas por tres grandes ayuntamientos, los de Madrid, Bilbao y San Sebastián, al entender que son contrarias a la competencia y perjudican a los consumidores.



Dos de ellos, los de Madrid y San Sebastián, han defendido las normativas municipales y la capacidad de los ayuntamientos para regular este sector.



Los recursos contencioso-administrativos se han presentado ante los Tribunales Superiores de Justicia de las respectivas comunidades autónomas, Madrid y País Vasco, según han explicado fuentes del organismo regulador.



Previamente, la CNMC había enviado requerimientos a los ayuntamientos afectados para que justificaran la necesidad de las restricciones impuestas al alquiler de apartamentos turísticos o, en caso contrario, anularan los requisitos exigidos.



El organismo regulador pretendía evitar de esta forma la presentación de los recursos ante los tribunales, pero, según la CNMC, las respuestas de los consistorios no han sido satisfactorias.



La CNMC considera que las normas aprobadas por los tres ayuntamientos son contrarias a la competencia y a los principios de regulación económica eficiente, y perjudican a los consumidores y usuarios.



En su opinión, las medidas tienen efectos restrictivos sobre la competencia en las tres ciudades al impedir la entrada de nuevos operadores y consolidar a los ya instalados.



A juicio del organismo regulador, este hecho elevará los precios y reducirá la calidad, la inversión y la innovación.



La CNMC cree que las medidas adoptadas no garantizan una mayor calidad de los alojamientos turísticos ni protegen adecuadamente a los ciudadanos.



En el caso de Madrid, la norma del ayuntamiento exige una licencia para poder alquilar apartamentos y viviendas turísticas.



Además, establece un periodo de un año, ampliable a otro más, hasta que se puedan otorgar de nuevo licencias en determinados distritos.



La normativa de Bilbao sólo permite utilizar como viviendas turísticas los inmuebles situados en plantas bajas o primeras, salvo que tengan acceso independiente a la calle.



En San Sebastián, también se limitan las viviendas turísticas a plantas bajas o primeras, excepto si tienen acceso independiente.



Además, la norma prohíbe nuevas viviendas turísticas en zonas del centro de la ciudad.



La CNMC puede impugnar ante los tribunales las disposiciones generales con rango inferior a Ley que, a su juicio, obstaculicen la competencia efectiva.



Los responsables municipales no han tardado en responder a la decisión de Competencia.



Fuentes del Ayuntamiento de Madrid han subrayado que el consistorio defenderá en los tribunales la normativa municipal y han rechazado que sea contraria a la competencia y perjudique a los consumidores.



El alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, ha defendido la autonomía del ayuntamiento para regular los usos del suelo.



Tras conocer el recurso, Goia ha asegurado, en un comunicado, que el gobierno municipal "no comparte en absoluto" la interpretación que la CNMC hace de la norma.



El alcalde ha dicho que la interpretación de la CNMC únicamente "da alas al libre mercado sin tener en consideración ningún otro principio ni valor".



Fuentes del Ayuntamiento de Bilbao han declinado realizar comentarios sobre el recurso, aunque han recordado que el pleno del pasado 31 de mayo rechazó por unanimidad el requerimiento que les había enviado Competencia sobre este asunto.

