Javier Goñi (Nuevo Sistema Modular): "Hay que formar con un enfoque industrial"

construye edificios mediante módulos industrializados en 3D en sus instalaciones de Salinas que luego traslada y ensambla en destino. La empresa la puso en marchaen 1995 con el objetivo de dar un valor añadido a la construcción. Dignificar la caseta de obra. Hoy, su hijo, director general de 2019, comparte la dificultad para localizar perfiles adecuados a los puestos que ofertan. Les cuesta encontrar personal cualificado tanto en los trabajos de mano de obra directa para el montaje, como en puestos de desarrollo técnico y comercial. “Ahora estamos en un proceso de selección para dos posiciones: personal cualificado de montaje de los edificios industrializados y personal cualificado para el desarrollo técnico y comercial”, cuenta. Cuando se le pregunta por la posible solución, no lo duda: formación. Y tanto a nivel universitario, como de. “En Navarra la construcción, y particularmente la industrializada, ha sido una de las grandes olvidadas dentro de las ingenierías, sobre todo a nivel de instalaciones. Se ha dedicado mucho esfuerzo a renovables y automoción, pero no se ha desarrollado un sistema robusto para nutrir a las ingenierías. En laseguimos demandando un perfil que quizás no existe: personal orientado al movimiento de grandes elementos tanto estructurales como de revestimiento cuya formación debe ser orientada al entorno de la prevención de riesgos laborales. Vemos que el camino es formar en construcción, pero con un enfoque industrial”. Para explicar cómo es posible que este problema coexista con una elevada cifra de paro habla de un “cambio generacional” que ha modificado prioridades y que sumado a la pandemia ha provocado que el factor social se mutiplique. Además, remarca, los empleos que se están ofertando tienen un perfil técnico cada vez más elevado. “Nos estamos quedando sin mano de obra cualificada”. Asegura que hay perfiles que después de la crisis de 2010 no se han repuesto y que la construcción industrializada puede atraer al talento joven. “Las empresas con mejores condiciones de conciliación son las mejor valoradas por los empleados”. Y de ahí que uno de los factores más importantes a la hora de retener talento sea dar facilidades para esa conciliación “Enel teletrabajo se ha instalado de manera definitiva”. Pese a la escasez de personal, la empresa no ha cerrado la puerta a las prejubilaciones. Hubo dos en 2022 y habrá otra este año. “Me parece interesante potenciarlas si los trabajadores las solicitan. Es un proceso atractivo que motiva al trabajar saliente en la formación de su sustituto”.