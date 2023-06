Verónica Madrid (Geiserpharma): "Hay que acercar la empresa a las aulas"

"No hay problemas para encontrar personal, hay problemas para encontrar personas con habilidades no técnicas. Personas con chispa, que encajen en la cultura de la organización y la organización con ellas”. Con estas palabras, Verónica Madrid Angulo responde a la pregunta de si tienen problemas para encontrar personal. Está al frente de Geiserpharma S.L.U, perteneciente al grupo Qube, una compañía farmacéutica navarra fundada en 2008 y especializada en el desarrollo de productos nichos de valor añadido dentro de las principales áreas farmacéuticas, implementando formas farmacéuticas innovadoras. “Lo más importante es que las personas se identifiquen con la empresa porque solo de esa manera vamos a encajar. Buscamos gente apasionada, que disfrute con su trabajo, que le entusiasmen los retos, que se comprometa con nuestro proyecto y lo haga suyo también. En definitiva, gente con ganas”, remarca. La plantilla de Geiserpharma no sólo no se ha reducido sino que se ha incrementado un 22%. Su receta para retener a los trabajadores es “situar a las personas en el centro como cultura de empresa. Solamente cuando de verdad se cree que todo es posible gracias a tu equipo y ellos lo perciben así , se logra esa conexión que hace que fidelices a tus colaboradores. Recientemente hemos obtenido el distintivo de great place to work, algunas de las medidas más valoradas por nuestro equipo han sido los planes de desarrollo y formación, las políticas de teletrabajo, compensación de horas extras o flexibilidad en la elección de vacaciones. Es clave impulsar los procesos transversales y la mejora continua. Otro punto muy importante es celebrar cada uno de nuestros éxitos y tener momentos de encuentro y disfrute fuera del día a día. En esas actividades se reconecta con tus compañeros y eso hace que consigamos cosas increíbles”. La coexistencia de la falta de trabajadores con cifras de paro todavía elevadas revela, en su opinión, la necesidad de “acercar la realidad empresarial a las aulas. El nuevo talento tiene que ser consciente de lo que buscan las empresas y las empresas ser conscientes de qué inquietudes tienen las nuevas generaciones”. Asegura que no han tenido que tratar el tema de las prejubilaciones y, sobre los trabajadores mayores, “no creo que sean una solución a la escasez de trabajadores, creo que son un valor añadido en las empresas. Se debe encontrar un equilibrio entre la fuerza de la gente más joven y la serenidad que te aporta la experiencia y nuevas formas de hacer las cosas con la madurez profesional. Hay que valorar a cada trabajador por lo que aporta al conjunto, independientemente de su edad”.

LA EMPRESA​

​39 personas conforman la plantilla de Geiserpharma (79% mujeres, 21% hombres). El 50% del equipo se encuentra en el rango de edad de 30 a 39 años, el 33% son menores de 29 años y el 17% mayores de 40 años de edad.



26 millones. Es la facturación que prevé alcanzar la compañía este año. Supone un incremento del 35% con respecto a la de 2022.