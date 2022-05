Eduardo Ryan: "La bajada del precio en la regulada se notará en septiembre"

Las energéticas llevan en el ojo del huracán mucho tiempo. ¿Le llega el malestar de los ciudadanos?

Noto que antes la gente no me preguntaba nada y ahora, enseguida, amigos y familiares me preguntan qué pasa con el precio de la luz. La parte buena es que la gente tiene mayor conocimiento. Pero sí, claro, nos llega esa presión y nosotros no estamos cómodos. No nos beneficiamos de que la electricidad esté cara.

¿Nos tenemos que creer que Iberdrola no gana con esta subida?

No le va mejor. Los beneficios de Iberdrola España han bajado un 30%. Quien se beneficia son los que compran y venden gas. Los de las petroleras y gasistas se han multiplicado por tres. La fórmula del mercado mayorista es que la última energía que entra es la que marca el precio y, casi siempre, es el gas. Al final, quienes más sufren la subida son los usuarios que van a ‘pool’, los de tarifa regulada.

A ellos se refirió el presidente de Iberdrola, Sánchez Galán. ¿Que le parece que les llamara tontos ?

Hay que ver el contexto. Estaba con el presidente de Volkswagen, amigo personal suyo. Creo que se sintió en un ambiente coloquial y le salió esa frase pero en su ánimo, seguro, no estaba insultar a nadie. De hecho pidió disculpas.

¿Pero es poco inteligente estar en la tarifa regulada?

No. La clave es eliminar la volatilidad de la tarifa regulada. Todos los países europeos tienen tarifa regulada, pero España es el único donde el precio del kilovatio consumido (energía) está vinculado a lo que ocurra en el ‘pool’. A ese cliente, que se supone el Gobierno quiere proteger, no lo tiene protegido. El caso más claro es Portugal con quien compartimos ‘pool’ y allí los clientes de tarifa regulada tienen un contrato a plazo y no existe esta problemática.

¿Se va a rediseñar la tarifa regulada?

Es la propuesta que ha hecho Europa a España. Tenemos dos problemas: ese volatilidad y el precio del gas. España plantea poner un tope al precio al que las centrales de ciclo combinado ponen el gas. Por ejemplo, si está a 80 lo quiere fijar a 50 y subvencionar 30. Así bajará el precio del ‘pool’, pero será una medida temporal. Europa lo aprobará e instará a España a meter mecanismos en la tarifa regulada para que no sea tan volátil.

Poner tope al gas es la llamada excepción ibérica. Sánchez la vendió triunfal, pero los ciudadanos y empresas están esperando notarlo en la factura.

Primero lo tiene que aprobar Europa y luego las empresas comercializadoras tendrán que adaptar sus sistemas de facturación, para lo que necesitarán dos meses. Hasta septiembre es posible que no baje el precio de la tarifa regulada.

¿Con la bajada puede haber un trasvase de clientes que dejen el libre y pasen al regulado?

Podría ser, pero son medias temporales, como máximo doce meses. Tendrá que ver también cuánto se rebaja.

La ministra Ribera ha vendido que la factura se abaratará un 30%.

Menos. Se habla de un 15%. Esta medida consiste en subvencionar el gas. ¿Quién lo paga? Los propios consumidores, con lo cual por un lado ahorras y por otro...

¿Lo pagarán los usuarios del mercado libre?

Lo pagarán los clientes de tarifa regulada y los clientes de mercado libre, a medida que vayan renovando sus contratos.

Muchos contratos a precio fijo se han rescindido, roto de manera unilateral, porque a la comercializadora no le salían las cuentas.

Sí, aquellas comercializadoras que no tenían cubierta, asegurada, la energía pactada con el cliente.

¿No tendrían ustedes el contrato del Parlamento de Navarra?

No, no...

El coche eléctrico no despega como se preveía, faltan postes de recarga y no es fácil recorrer largas distancias.

Que la electricidad esté alta es un freno para su desarrollo. En España, se vendieron el año pasado 67.000 coches eléctricos, pocos comparado con otros países, de los que 24.000 eran eléctricos puros. En puntos de recarga seguimos creciendo: 2.500 en España y y unos 200 en Navarra. Hay que agilizar licencias administrativas, sobre todo ayuntamientos.

¿Qué opina de que España quiera cerrar cuanto antes las centrales nucleares? ¿No es un lujo perder esa energía limpia por ideología política?

Hoy por hoy, sería un riesgo cerrar prematuramente las centrales con todas las incertidumbres que hay con el gas. Hay que dejarlas, al menos, como energía de transición hasta que se consigan mas renovables. No sería razonable acelerar el cierre. Al contrario, sería mejor demorarlo, pero es un tema de estrategia de país. Una central cuesta muchos años construirla y no se puede cambiar en función de quién gobierne. Ahora bien, la carga impositiva es tal que si España dijera que sí igual a los promotores no les interesa.

Usted está en la Cámara de Comercio y en otros organismos. ¿Cómo ve a las empresas navarras? ¿Cree que estamos en vísperas de una recesión económica?

Las noto, sobre todo, más preocupadas por la inflación y la cadena de suministro que por otras cosas. Es su mayor preocupación. Veo que podemos estar en vísperas de problemas puntuales de cadena de suministro y de energía.