"Las empresas que no se digitalicen este año se quedarán atrás"

2022 será el año para la digitalización de las pequeñas y medianas empresas. El pasado 15 de marzo se abrió el plazo para la solicitud del bono del Kit Digital, una subvención estatal por la que las empresas de hasta 49 empleados pueden solicitar una ayuda de hasta 12.000€. José Miguel Sánchez es consultor de marketing y estrategia digital en Brandok , agencia registrada como agente digitalizador, y que ofrece la implementación de tres soluciones digitales: desarrollo de páginas web, comercio electrónico y gestión de redes sociales.

¿En qué consiste el Kit Digital?

El Kit Digital es una subvención estatal de hasta 12.000€ dirigida a pymes y micropymes cuyo objetivo principal es la digitalización de las empresas. Entre las soluciones digitales, los destinatarios pueden optar por diferentes soluciones digitales: sitio web y presencia en internet; comercio electrónico; gestión de redes sociales; gestión de clientes; BI y analítica; servicios de oficial virtual; gestión de procesos; factura electrónica; comunicaciones seguras; y ciberseguridad.

¿Cuál es el plazo de presentación de solicitudes?

La presentación de solicitudes se abrió el pasado 15 de marzo para el primer segmento de empresas de 10 a 49 empleados y se cerrará el 15 de septiembre. En junio podrán solicitar la ayuda empresas de 3 a 9 empleados con un límite de 2.000€; y en septiembre, empresas de entre uno y dos empleados o autónomos con un importe máximo de 2.000€.

¿Cómo se solicita?

A través de la página web de Acelera Pyme. Ahí, las empresas deberán darse de alta, realizar un test de autodiagnóstico y solicitar la ayuda si cumplen todos los requisitos. Una vez aprobada la subvención, deberán escoger las soluciones digitales que más les interesan y asociarse con un agente digitalizador, que será quien realice la implantación.

¿Hay un importe máximo por cada solución?

Sí. Por ejemplo, si queremos realizar una página web, la subvención nos cubre hasta un total de 2.000€. El resto lo pagaría la empresa, así como el IVA de la ayuda.

¿Es compatible con otras ayudas?

Sí, siempre y cuando no sea por la implantación de una solución similar. Es decir, no podemos recibir una subvención estatal y foral por la realización de una nueva página web. Pero sí podríamos optar a la financiación de otros conceptos, como el dominio y el alojamiento, en ayudas forales como la subvención para la transformación productiva de personas autónomas y microempresas hacia la economía verde y digital (MRR).

¿Qué gastos no están incluidos en el bono?

Esta ayuda no subvenciona gastos como la actualización de versiones de software o mejora de soluciones, tampoco los desarrollos, progresos, aumento o enriquecimiento de los servicios y funcionalidades ya existentes.

¿Las ayudas podrían agotarse?

Aunque a nivel estatal el mensaje que nos han hecho llegar es que habrá dinero para todos, la realidad es que casi la mitad del importe destinado a este primer segmento ya ha sido solicitado. Además, las ayudas se conceden por orden de solicitud, por lo que es importante adelantarse y solicitar la solución deseada lo antes posible.

¿Qué importancia tiene la digitalización para las pymes?

Si el 2020 fue el año de transformación digital para las grandes empresas, con el boom de los negocios online, el 2022 será el año de digitalización para las pymes. Las empresas que no aborden esta transformación se quedarán atrás tanto en la gestión como en la comercialización digital. Fundamentalmente, porque su competencia sí implementará estas soluciones.

“No basta con tener una página web y abrir perfiles en redes sociales. Hay que saber para qué los vamos a utilizar”

¿Qué servicios se ofrecen desde Brandok Comunicación?

En Brandok Comunicación llevamos más de 15 años trabajando con empresas de Navarra y somos agentes digitalizadores oficiales. Dentro del Kit Digital, ofrecemos tres servicios subvencionables al 100%: sitio web, comercio electrónico y redes sociales. Fundamentalmente, nos aseguramos de garantizar una buena presencia de los negocios en internet. Hoy en día, si no estás en internet, no existes. Y no todo vale: una mala página web puede echar por tierra el trabajo de años. Comunicar bien es fundamental para asegurar que existe coherencia entre lo que la empresa dice que es y lo que la empresa es digitalmente.

¿Cuál es la clave para tener éxito en internet?

Contar con una estrategia. Desde Brandok siempre repetimos que comunicar bien digitalmente requiere invertir mucho tiempo en pensar y hablar con el cliente. Es fundamental conocer cuáles son los objetivos de una empresa, pensar en los medios que vamos a poner para conseguirlos y establecer un plan estratégico que nos permita alcanzarlos. No basta con tener una página web y abrir perfiles en redes sociales. Hay que saber para qué los vamos a utilizar.

¿Por qué es importante digitalizarse?

Por dos motivos. El primero, porque los canales digitales han reducido procesos que ahora son más sencillos de realizar, como la facturación o la gestión de clientes. Y el segundo, porque el mundo digital supone la primera puerta para conocer los servicios de una empresa. ¿Quién no ha buscado en Google los trabajos de un negocio, restaurante o comercio antes de realizar una acción de consumo? Incluso para ir a la sede de una empresa utilizamos el navegador. Si nuestro negocio no cuenta con esa presencia digital, no existe.