Ion Acosta, un ejecutivo de compras navarro en Brasil

cumpleaños de Ion Acosta Recarte y su idea hace unos días era pasarlo con su familia y amigos “de una forma muy típica en Brasil: haciendo un churrasco, una barbacoa”. Los tres años que lleva viviendo allí, en Sao Paulo, ya le permiten hablar de las tradiciones, lugares y costumbres que conoce. Ejecutivo de compras en la compañía navarra del sector solar Soluciones Técnicas Integrales Norland (STI Norland) a la que llegó cuando “era casi como una startup, pequeñita,” y se convirtió en el quinto mayor fabricante mundial de estructuras y seguidores solares para proyectos de energía fotovoltaica, a sus 28 años hace balance de los últimos, desde una época en Este lunes 6 de diciembre es ely su idea hace unos días era pasarlo con su“de una forma muy típica en: haciendo un churrasco, una”. Losallí, en Sao Paulo, ya le permiten hablar de las tradiciones, lugares y costumbres que conoce. Ejecutivo de compras en la compañía navarra del sector solar(STI Norland) a la que llegó cuando “era casi como una startup, pequeñita,” y se convirtió en el quinto mayor fabricante mundial de estructuras y seguidores solares para proyectos de energía fotovoltaica, a sus 28 años hace balance de los últimos, desde una época en Pamplona en la que sufrió cuando dudó sobre qué estudiar y qué hacer con su vida. Tras esa mirada atrás se muestra ahora satisfecho. “Estoy muy orgulloso de la empresa y de lo que he conseguido”, añade quien hoy tiene a quince personas a su cargo.

Aunque no de inicio este es un mundo al que pensó dedicarse. Más bien, Filología clásica, por su gusto por la cultura clásica y los idiomas. No obstante, el coste económico de marcharse a Zaragoza y problemas de salud de su padre (falleció tiempo después) le llevaron a regresar a Pamplona y probar algo que había conocido desde niño: el mundo del transporte, por la profesión de camionero de su progenitor. La idea de Ion era la gestión del tráfico, y así inició y acabó los estudios en Cuatrovientos.

Las prácticas le llevaron ya al departamento de compras y logística de STI Norland, fundada en 1996 por Xabier Blanco Platero y comprada este noviembre por la estadounidense Array Technologies por 600 millones de euros. “Entré sin mucho hacer, pero poco a poco fui ganándome un hueco, creciendo junto a la empresa, y de becario pasé a técnico y coordinador en el área, que me propusieron después gestionar en Brasil, con un mercado bastante grande. Es muy gratificante crecer junto a la empresa a ese nivel”.

La propuesta del traslado le llegó en puertas de los 25 años. Querer salir de su zona de confort y crecer como persona ganaron al miedo inicial por la imagen de un país “un poco peligroso”. “Sin duda, la experiencia me ha estructurado mucho”, echa la vista atrás desde su llegada el 8 de noviembre de 2018. “Me sentía más niño en Pamplona, y desde que estoy aquí, con personas dependiendo de mí, trabajando con continua planificación, viviendo otra serie de contextos, conociendo a personas de otras culturas... he crecido como persona”, a lo que añade que en unos meses se casará con Jessica.

Especialmente interesado en mostrar que “Brasil no solo es fútbol, diversión y peligro”, “lo mejor” que se ha encontrado “es la gente”. “Sin conocerte, te reciben muy fácilmente; si no conoces el idioma y lugares, te van a proteger; si tienes cualquier tipo de problema, te van a ayudar”. Porque hay peligros, sí, “pero esto no puede manchar la imagen del país”, defiende.

Históricamente con gran migración, con colonias en el sur de rusos, ucranianos, alemanes... que han traslado allí sus culturas de origen; con una zona nordeste más indígena; con “gente de todo el mundo en Sao Paulo”..., muchos brasileños se han alimentado de las culturas ya enraizadas de todos esos países.

Sao Paulo “es bastante cara, a veces hasta más que Europa”. Con veinte millones de habitantes incluida su comarca -“hay ciudades incorporadas a la misma Sao Paulo”-, las regiones se distinguen por estatus económico. Él vive hace un año en el área perimetral, donde están la familia y los amigos, que le permite ahorrar dinero después de haber residido los dos primeros años en una de las regiones más caras de Sao Paulo. “Hemos vivido la inflación de la moneda en este tiempo y todo se ha encarecido muchísimo”. Y lo ejemplifica: comenzó pagando 3.000 reales (unos 500 euros) por el alquiler de la casa, y en un año le subieron el alquiler un 30%. “Para alguien con un salario normal -el mínimo está entre 1.500 y 2.000 reales- es impensable un sitio así”.

Ya se ha acostumbrado a moverse entre tanta población -“al principio el tráfico se me hacía desesperante: cinco millones de personas desplazándose todos los días por las mismas carreteras”-. Vive a 7 kilómetros de la empresa y tarda 45 minutos en llegar, “y es próximo”, porque hay quien se levanta a las tres o cuatro de la mañana para llegar a la empresa a las siete u ocho. “A veces sufro: esas personas que están ganando 1.500 reales y tiene que hacer eso todos los días son dignas de aplaudir”.

Tiene una lista larga de lugares que ha visitado, como Porto Alegre, Curitiba, Blumenau, Belo Horizonte, Brasilia... y aquellos que considera top (Florianópolis, Río de Janeiro, Salvador de Bahía, Foz de Iguazú, Fortaleza y Alagoas, Lençóis Maranhenses).

No está pensando en la vuelta todavía, pero tampoco su idea es pasar en Brasil muchos más años. Por el momento, lo está aprovechando, también para “conocer sus maravillas”. Aunque su plan más próximo, el día de hoy, que no sabía si celebraría en casa o en la playa. “Ahora hay 31 grados y hay que aprovecharlo”, se le notaba sonreír por teléfono.