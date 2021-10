El pamplonés David Simón, nombrado director de asuntos públicos de Ryanair

El pamplonés David Simón Santiñán ha sido nombrado director de asuntos públicos y regulatorios de la compañía aérea Ryanair. Simón es un directivo que se ha dedicado durante los últimos años a brindar asesoramiento estratégico a empresas de toda Europa como Kellogg's, CocaCola Europe o Gazprom.

Ha sido de los pocos españoles con cargos directivos en empresas como Delivery Hero o Uber, donde ha tenido responsabilidad sobre operaciones y asuntos regulatorios a nivel global gestionando estrategias de asuntos públicos y equipos en 45 países. Ha sido también director de asuntos públicos de Grayling, consultora internacional de referencia reforzando su área de Asuntos Públicos hasta triplicar su facturación.

También ha trabajado en Reino Unido para quién fue asesor de Margaret Thatcher durante 35 años, Lord Bell, en Bell Pottinger, donde lideró estrategias clave para las empresas de Forbes500 en las instituciones de la UE en Bruselas.

Jefe de Gabinete en Trabajó comoen Gobierno Navarra y también fue responsable de la estrategia general de asuntos públicos de LincGlobal PA, donde creó estrategias de turismo para diversos organismos.

Tiene un Máster por la Universidad de Bath en Política Europea y Relaciones Internacionales y una licenciatura por la Universidad de Westminster en Londres. Realizó un curso en Harvard Kennedy School, Harvard con la beca Rafael del Pino, sobre Liderazgo Global.

Colabora como profesor asociado de Asuntos Públicos y Estrategias de No Mercado en IE University, IE School of Human Sciences and Technology y es miembro del tribunal asesor del TFM de la Facultad de Derecho y Relaciones Internacionales de la Universidad de Navarra.