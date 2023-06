La metáfora de las zapatillas y la IA

Cuentan que dos buenos amigos estaban disfrutando de una de esas experiencias que nunca se olvidan, estaban de safari por la Selva del Serengueti, cuando de repente, detrás de unos arbustos, apareció un león que les miraba con cara de no haber comido en varios días.

Los dos amigos se miraron asustados, se quedaron paralizados por el miedo, hasta que uno de ellos abrió su mochila y sacó unas zapatillas y se quitó rápidamente las botas para empezar a calzarse las zapatillas.

Su amigo le miraba “ojiplático” y le dijo, ¿qué estás haciendo?, ni siquiera con las mejores zapatillas vas a correr más que el león. A lo que éste le contestó, “no necesito correr más que el león, necesito correr más que tú”.

A lo largo de mi vida profesional he recordado en diferentes ocasiones esta leyenda, que si bien no es la más profunda, ni la más sesuda, tiene un trasfondo que es plenamente aplicable a los tiempos que corren. Me explico…

En estos momentos, me encuentro con muchas personas que están obsesionadas con los avances tecnológicos y que sólo ven lo negativo (que lo hay, sin duda), que se obsesionan con ver los mínimos errores que cometen este tipo de tecnologías, en vez de ver los inmensos avances que estos suponen.

Para mí, son los verdaderos “Quijotes” del siglo XXI, queriendo luchar contra molinos que jamás van a conseguir derrumbar. El enemigo no está ahí.

Nuestro foco, al menos a mi entender, no es pensar en este tipo de sistemas como competencia, sino como “aliados”. Nuestro problema no es la Inteligencia Artificial, ni la tecnología, nuestro problema es equivocarnos de foco.

No sé si la Inteligencia Artificial (AI) nos va a quitar el trabajo, lo que sí tengo claro, es que alguien que la sepa utilizar mejor que nosotros es quien verdaderamente lo va a hacer.

Ésta es la reflexión a la que creo que debemos llegar cada uno de nosotros en nuestro campo… Que la AI es una amenaza, es una realidad, pero que no nos queda otra que convertirla en oportunidad, cada día que pasa lo tengo más claro. Si no, nos quedaremos fuera…

En lugar de ver la IA como una amenaza, debemos verla como una herramienta para mejorar nuestras habilidades y conocimientos. Debemos trabajar juntos para desarrollar nuevas tecnologías y soluciones que nos permitan utilizar la IA de manera efectiva y ética.

A mi entender, en el mundo empresarial actual no se trata de ser el mejor, sino de ser mejor (más rápido) que tu competencia. En la era digital en la que vivimos, este mensaje es más relevante que nunca, especialmente cuando se trata de tecnologías emergentes como la Inteligencia Artificial.

Así que ya sabéis lo que toca, tendremos que calzarnos las zapatillas y correr más que nuestra competencia, no más que el león.

El autor, Josean Ascarza, es socio director de Oniria Consulting