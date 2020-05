Creatividad empresarial en tiempos de COVID

Actualizada 21/05/2020 a las 18:10

Que el mundo digital nos acerca ya lo habíamos oído muchas veces, pero quizás no ha sido hasta ahora, en plena crisis sanitaria, cuando lo hemos sabido de verdad. Las videollamadas son hoy nuestro día a día profesional y personal. Las redes sociales nos comunican, compartimos contenido, reímos y queremos aprender. Queremos aprovechar el tiempo que tenemos para hacer aquello para lo que nunca teníamos tiempo: cambiar por fin la web de empresa, dedicarle más tiempo a la familia, cocinar más, hacer revisión de armario, dar un empujón a las redes sociales de marca, hacer ejercicio… Son solo algunos de los planes que hemos tenido y tenemos en estos tiempos de COVID. Planes personales y, sobre todo, planes profesionales para asegurar el futuro. ¿Tenemos plan B? ¿Cómo enfrentaremos el hoy y el mañana?

Ese plan B para quien necesitaba un lugar físico ha seguido su curso natural hacia la venta online. Y, como consecuencia, hemos visto la necesidad de generar contenido en los medios y en las redes sociales, muchas veces sin otro fin que el de seguir estando presente. “Que nadie se olvide de nosotros porque esto pasará y volveremos a estar igual que antes”.

Sin duda, la venta online podrá reportar beneficios sin que ello suponga grandes cambios en el modelo de negocio. Pero, ¿y si la verdadera transformación era otra? Estamos generando contenidos para seguir presentes y no nos hemos parado a pensar en que esos contenidos son una potencial nueva fuente de negocio. ¿Qué amante de la cocina no asistiría a una clase online del chef de su restaurante favorito? ¿Por qué no ofrecer un servicio de asesoría de imagen online a tus clientes? La transformación hacia los intangibles es más sencilla de lo que pueda parecer. En realidad, tienes ya gran parte de lo que necesitas: el conocimiento y la experiencia. Enseñar a otros lo que tú ya sabes. Esto, lejos de trasladar a tus clientes de una línea de negocio a otra, es más probable que consiga fidelizar a los que ya tienes y abrir puertas a otros nuevos.

Explotar todos los recursos de los que dispones para buscar el mejor servicio a los clientes y la mayor rentabilidad. Sacar el máximo partido a lo que eres como equipo, como profesional y como marca, sin dejar de ofrecer lo que ya tenías. Tan sencillo y, gracias a la tecnología, tan asequible para pequeños, medianos y grandes.

Si nuestros conocimientos y nuestra experiencia nos ayudaron un día a construir nuestro negocio, ¿no podrían seguir haciéndolo? Es una gran ocasión para parar y pensar, es bueno dar los pasos que llegan de forma natural pero quizá haya más caminos. Alternativas que surgen en tiempos de crisis y que llegan para quedarse. Estrategias de comunicación que a la vez son nuevas líneas de negocio. La manida frase de que las crisis destapan grandes oportunidades, porque nos obligan a pensar y reaccionar intensamente, quizás sea hoy más cierta que nunca.

Macarena Pérez de Albéniz es marketing strategist y fundadora de Macarena Marketing

