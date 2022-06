Así te puede ayudar el nuevo EMBA de ESIC a promocionar en tu trabajo o a crear tu propia empresa

evolucionar y progresar, y el martes 14 de junio tendremos una nueva oportunidad de comprobarlo con la En un mundo tan competitivo como el actual no hay que quedarse anclado y ESIC nos ofrece para ello su formación en empresa, marketing y competencias digitales. Lleva 55 años ayudando a los profesionales a, y el martestendremos una nueva oportunidad de comprobarlo con la masterclass ‘Executive EMBA: Claves necesarias para pasar de un área técnica a un área de gestión empresarial’ . En ella se trabajará un caso práctico y va dirigida a ingenieros o profesionales con un perfil técnico que además se plantean crecer y desarrollarse en puestos de gestión.

Esta masterclass será presencial y tendrá lugar en la sede de ESIC-Club de Marketing de Navarra en la avenida Anaitasuna, 31 de Mutilva de 18.00 a 19.30 horas. Constará de tres partes. En la primera, se contarán las claves para poder trabajar en puestos de responsabilidad en gestión dentro de la empresa: conocimientos, formación, habilidades... En definitiva, se tratarán los nuevos retos que puede aportar un EMBA en el ámbito de la gestión empresarial. Correrá a cargo de José Antonio Ascarza, socio de Oniria Consulting y profesor del Executive MBA - EMBA de ESIC.

La segunda parte consiste en un caso práctico, una especie de escape room de la estrategia. Se diseñara en equipo las bases de una empresa combinando píldoras teóricas con trabajo práctico y superando obstáculos de tiempos, incertidumbres, competidores, etc. El responsable de ella será Nacho Gallardo, Consultor Senior Independiente en Inspiria XtartCube, Active Development , Lego Serious Play, responsable del Foro de Inversión de ESIC Navarra y profesor del Executive MBA - EMBA de ESIC.

Cerrará la masterclass la presentación del Executive MBA – EMBA, en la que anteriores alumnos contarán su experiencia. Nadie mejor que ellos para contar cómo puede ayudarnos a promocionar en nuestra empresa esta formación de posgrado. Por eso, sus testimonios estarán presentes en la masterclass del día 14. Pero aquí va el adelanto de algunos de ellos.

Bruno Bernal, CEO and partner in EOSOL. Ingeniero MSc ingeniería mecánica:

​“Para mí el EMBA de ESIC supuso el inicio de mi nueva etapa profesional, ya que he hecho realidad, junto con otro compañero del EMBA, el proyecto final de master. A día de hoy tengo la suerte de dirigir una de las mayores ingenierías de renovables de España, con más de 600 empleados, y todo gracias a que hemos sido capaces de hacer realidad lo que en su día nos enseñaron, y pusimos en un documento. Tanto es así que en Eosol mandamos alumnos a aprender aquello que nosotros aprendimos en el mismo centro”.

Germán San Martín, director comercial de la Unidad de Negocio de Servicios de MTorres. Licenciado en Ingeniería Superior de Telecomunicación, MBA y Programa Superior de Dirección de Ventas por ESIC:

“El Executive MBA que cursé supuso un antes y un después en mi carrera. Me ayudo a ser mejor ingeniero, a tener una visión más completa del negocio que desarrollo y, lo que es más importante, a aportar más valor a la organización de la cual formo parte.

Un MBA, además de reforzar los contenidos financieros estudiados en las facultades de ingeniería, propone una formación en una paleta de herramientas como el marketing, la estrategia y los cuadros de decisión, la comunicación, el trabajo en equipo o la gestión de recursos humanos, entre muchas otras, que es totalmente distinta y complementaria en aptitudes de la vista en la universidad. Esto le permite al ingeniero diferenciarse y explorar nuevas facetas de su perfil para orientar su carrera profesional hacia direcciones que quizás previamente no se había planteado”.



Mercedes de la Torre, responsable de Marketing de Limagrain Ibérica. Filóloga inglesa. Alumna actual del Executive MBA de ESIC:

“El EMBA me está aportando una amplia visión estratégica de la empresa. No importa el área en la que trabajas, todos tenemos algo que aportar y compartir con el grupo. La experiencia de los compañeros es esencial en el aprendizaje. El cambio que se está dando en mí, tanto en conocimientos como en actitud, está siendo evidente y palpable. Hay un tema común en todos los ámbitos, y que se graba a fuego, y es la importancia de la gestión de las personas, clave para el éxito de cualquier empresa.

¿Esfuerzo? Mucho, sin duda, y fuerte compromiso. Es una carrera de fondo, pero con grandes recompensas, desde el primer día”.



Guillermo Erroga, Garikoitz Gorraiz, Íñigo Sanciñena, Aitor Itoiz y Leticia Espuelas son cinco alumnos, compañeros, de clase, que están poniendo en marcha la empresa sobre la hicieron el Trabajo Fin de Master. Explican que "uno de los puntos fuertes del EMBA de ESIC son los Trabajos Fin de master, para los que los alumnos estamos trabajando durante más de 6 meses. Comenzamos a trabajar sobre una idea de Aitor, analizamos al milímetro la viabilidad del proyecto con la ayuda de nuestro tutor, y tras mucho esfuerzo conseguimos ganar un premio a nivel nacional. Y con toda la confianza puesta en el proyecto, pero sobre todo en el equipo que hemos fortalecido con la incorporación de nuevos compañeros nos hemos lanzado a la aventura de hacer crecer a Roote. Una plataforma revolucionaria que aúna Big Data e I.A., cuya misión consiste en: reducir el tiempo de parada (coste) de maquinaria industrial provocado por averías de distinta índole".

Esto es lo que ha aportado el EMBA a cada uno de ellos, según sus propias palabras:

Guillermo Erroba Pezonaga, Licenciado en Publicidad y RR.PP. Socio Director de Flat:

"Cursar el EMBA me ha permitido obtener una visión global de las distintas áreas de una empresa. Esto me ayuda cada día a gestionar mejor mi empresa, y, más importante, a escuchar y entender mejor las necesidades de nuestros clientes a la hora de plantear soluciones estratégicas. Además, me llevo muchas relaciones fantásticas. Siempre que alguien me ha preguntado qué tal la experiencia, la he recomendado sin dudarlo".



Garikoitz Gorraiz Sánchez, Ingeniero Informático. Director Territorial en Solarfam Ingeniería:

"Gracias al EMBA de ESIC, he conseguido tener una visión holística de la empresa y esto me ha permitido desarrollar mi carrera profesional en las distintas areas de la empresa, haciendome un profesional más completo. Sin duda lo mejor del EMBA han sido las relación creada con todos los compañeros hasta el punto de animarme a invertir con algunos de ellos. Una experiencia muy recomendable, siempre que se disponga de una experiencia directiva previa".

Íñigo Sanciñena Morales, Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Navarra, máster en Dirección Financiera por ESIC. Director Financiero de la empresa Alumbrado Técnico Público S.A.:

"El haber cursado el EMBA me ha permitido tener una visión mucho más global de la empresa, empatizar con mis compañeros de las diferentes secciones. Gracias a esta formación completa en las diferentes áreas, las decisiones que se toman en la empresa se hacen de manera mucho más global, atendiendo a criterios generales de empresa mejorando la eficiencia de la misma. Ahora bien, si algo tengo que resaltar del máster, es el gran ambiente y las relaciones interpersonales creadas dentro del grupo.

Recomiendo 100% realizar el EMBA para aquellos profesionales que quieran crecer profesionalmente y que hayan tenido al menos alguna experiencia directiva".



Aitor Itoiz Uriz, Ingeniero Eléctrico-Electrónico. Director de Operaciones en Solarfam Ingeniería:

"Los perfiles como el mío, nos sentimos muy cómodos en lo técnico y cuando nuestra carrera deriva en la gestión y gestión de personas, eso suele provocar dudas sobre la capacidad de hacerlo bien. Así que para mí el EMBA ha sido esa gran escuela de cómo se debe gestionar teniendo las herramientas y aprendiendo de las experiencias de profesores y alumnos.

En esas experiencias de profesores y alumnos es donde el EMBA de ESIC ha sido súper enriquecedor para mí, así que a todos los que me llaman para interesarse por mi experiencia les digo lo mismo. ¡Embarcaros en la aventura! Me llevo lecciones inolvidables y amigos del alma".



Leticia Espuelas Zuazu, Licenciada en Matemáticas. Directora de Operaciones de GSE:

​"Comencé el EMBA de ESIC sin experiencia previa directiva, y gracias a los conocimientos que adquirí he conseguido tener una visión general de la empresa que me permite entender y comprender los diferentes departamentos y plantear estrategias acordes a las necesidades de la empresa. Uno de los puntos más destacables ha sido la impagable red de contactos profesionales, que en muchos casos se han convertido en grandes amigos. Debo destacar también la oportunidad de pasar a formar parte del equipo docente de ESIC, que se ha convertido en mi segunda familia. Es sin duda, una de la mejores decisiones profesionales que he tomado, y cuando alguien me consulta les animo sin dudarlo a hacer el EMBA y especialmente en ESIC.

