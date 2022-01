Next Target se ha convertido en la academia de inglés perfecta en Pamplona, ya que combina la máxima calidad (se toman muy en serio la enseñanza del idioma) con el aprendizaje individualizado y en grupos muy reducidos. El dominio del inglés se ha convertido en uno de los pilares básicos para el futuro profesional de las actuales y próximas generaciones. Y en este marco,se ha convertido en la academia de inglés perfecta en Pamplona, ya que combina la máxima(se toman muy en serio la enseñanza del idioma) con el

exámenes de la Escuela de Idiomas, Cambridge, ESOL, TOEFL, IELTS o SAT (Scholastic Aptitude Test o prueba de acceso a las universidades de EE UU), para entrevistas de trabajo o para capacitaciones lingüísticas a la hora de iniciar estudios universitarios en el extranjero. Está situada en el Paseo García de Nájera 9 trasera, junto al Parque de Yamaguchi, y ha cumplido dos décadas formando a adultos, empresarios y menores. Cuenta además con el aval de haber sido reconocida con el premio Cambridge for Preparation Centres que concede la Universidad de Cambridge. Liderada por Feli Gómez, Next Target prepara para los

Feli Gómez explica “que siempre atendemos a cada alumno de forma individual, aunque esté en un grupo, y vemos cómo evoluciona para aconsejarle sobre el momento de hacer el examen o ver si hay que hacer énfasis en alguna de las destrezas del idioma”. Añade que “una de las cosas más importantes es que no le hacemos perder el tiempo. El que decide estudiar va a encontrar aquí el sitio perfecto porque tenemos una programación muy buena y usamos materiales propios. Vamos muy al grano y esto permite que el alumno pueda obtener su título lo antes posible, con la consiguiente rentabilidad de tiempo y de dinero”.

LA IMPORTANCIA DE TENER UNA PROYECCIÓN INTERNACIONAL

En cuanto a los alumnos que acuden a Next Target, su responsable cuenta que hay “tanto niños de Primaria, a los que ayudamos a subir sus niveles desde A2, B1, B2 y C1 y les acompañamos en ese proceso, hasta profesionales de empresas como MTorres, Gamesa, Kaiku o Nordex”. Feli Gómez destaca la importancia de ayudar al alumno a tener una proyección internacional “porque en la vida nunca se sabe. Es muy chulo salir y ver lo que hay fuera, saber cómo se funciona en otros países y aprender”.

La academia organiza los grupos de acuerdo a niveles y también ofrece la posibilidad de clases individuales. La responsable de Next Target detalla que “cuando hay que preparar un nivel dividimos el curso en dos partes. La primera consiste en subir el nivel en gramática y vocabulario, las dos herramientas que necesitamos para luego en la segunda parte poner en práctica nuestras destrezas en reading, writing, listening y speaking”.

Next Target no ha parado en la pandemia y utiliza la plataforma Webex para que, si un alumno está guardando cuarentena, pueda seguir las clases online y no se detenga su formación. “La pandemia no tiene por qué pararnos la vida. De hecho en junio y julio de 2020, justo después del confinamiento, presentamos a 65 alumnos a exámenes”. Asimismo, el cumplimiento estricto de todas las medidas sanitarias, el hecho de formar grupos pequeños y sus purificadores de aire hacen que la academia se convierta en un lugar seguro.

El centro apoya, además, al deporte navarro y es patrocinador de Fundación Osasuna y del equipo de béisbol Club Deportivo Arga.