UNED Pamplona organiza siete cursos de verano

Actualizada 12/08/2020 a las 09:06

UNED Pamplona organiza, junto con la colaboración de Gobierno de Navarra, siete cursos de verano que se desarrollarán del 1 al 30 de septiembre. Los cursos, en la medida en que sea posible, se impartirán de forma presencial en el centro y dentro del aforo que permitan las autoridades sanitarias. También se realizarán en formato on line. Si el número de matriculados excede al aforo permitido, se accederá al formato presencial por orden de matriculación.

La matrícula on line está abierta. Toda la información se encuentra disponible aquí.

Los cursos de veranos son los siguientes:

- 1 de septiembre: Destejiendo algunas fotografías. Ciencia en la vida cotidiana. Director, Dr. Joaquín Sevilla.

“Cuando Newton descubrió que al arco iris se formaba por la descomposición de la luz solar en las gotas de lluvia no todo el mundo se alegró. Muchas personas han criticado esa actitud indicando que el conocimiento científico no le quita un ápice de belleza o lirismo a nada. Precisamente La charla consistirá en ir analizando los aspectos científicos que se esconden tras las escenas captadas en las fotos (fotos del autor, publicadas en su canal de Instagram). Aspectos científicos a veces evidentes y otras no tanto”.

- Del 4 de septiembre al 2 de octubre: El abuso de influencia y la influencia indebida en mayores vulnerables. Organiza UPNA y colabora UNED Pamplona. Directora, Dña. Mª Teresa Hualde.

“La protección de las personas que por su especial situación pueden ser objeto de lo que se denomina abuso de influencia o influencia indebida se revela como un objetivo ineludible en nuestra sociedad. Se hace preciso diseñar un sistema eficaz que sea verdaderamente anticipatorio y que evite actuaciones indebidas sobre mayores vulnerables. El análisis de las situaciones en que la vulnerabilidad de una persona es aprovechada por otra que mueve la voluntad de aquélla para obtener una ventaja económica constituye la justificación fundamental del curso”.

- Del 9 al 11 de septiembre: La ciencia de la felicidad. Cien herramientas para ser feliz. Director, Dr. Emilio Garrido.

"¿Por qué nos preocupa ahora tanto ser felices?... Siempre ha estado presente en nuestras vidas, aunque ahora sea una necesidad más imperiosa y más consciente, porque vivimos más años y tenemos otras prioridades. El pueblo ha cantado a la felicidad y la ha visualizado a su manera, pero siempre de forma inconsciente y con una cultura de vivir la vida con la mayor felicidad; ser feliz lo era todo...”.

- 16 de septiembre: Huellas materiales de la Historia de Navarra: cuestiones actuales sobre la Arqueología navarra. Director, Dr. Javier Andreu Pintado.

“Navarra es tierra de arqueólogos y también es tierra de abundante y atractivo patrimonio arqueológico. Precisamente por ello, los conocimientos que hoy tenemos sobre la Historia Antigua del territorio navarro están en constante transformación al ritmo que marcan los nuevos proyectos arqueológicos tanto de campo como de investigación en bibliotecas y laboratorios. De la mano de prehistoriadores, arqueólogos, historiadores de la antigüedad, medievalistas y osteoarqueólogos este ciclo de conferencias quiere adentrarse en las principales novedades que nos está ofreciendo, en los últimos años, la investigación arqueológica en Navarra”.

- 21 de septiembre: Analizando la conducta criminal en femenino. Directora, Dña. Nahikari Sánchez.

“En este curso se estudiarán las características de las mujeres delincuentes, cómo es su personalidad y cómo se lleva a cabo su tratamiento. Cómo delinquen y cuándo llevan a cabo las conductas violentas. Estudiaremos la influencia del sexo, y el género, en la criminalidad y las diferencias cuantitativas y cualitativas existentes entre la delincuencia masculina y femenina. No debemos de olvidar que las mujeres cometen muy pocos delitos”.

- 24 de septiembre: Euskal literatura nafarroatik: egoera, ezaugarriak eta erronkak. Director, D. Ekaitz Santazilia.

“En Navarra, no hay duda de que hay una amplia tradición literaria hacia el euskera. Este curso vamos a analizar las principales características de este tipo de literatura en Navarra”.

- 28 de septiembre: Innovación y nuevas fórmulas de comunicación emocional. Directora, Dña. Olatz Ormaetxea.

“En pleno auge de la denominada Era de la Comunicación, paradójicamente nos encontramos con muchísima gente con sentimientos de soledad, independientemente de su modus vivendi. Para los seres humanos es imposible no comunicar, comunicamos conscientemente de forma oral pero siempre comunicamos corporalmente (de forma no verbal). En este curso conoceremos qué habilidades tenemos cada uno y potenciar al máximo nuestros recursos personales para conectar con el resto, somos sociables y necesitamos de los otros”.