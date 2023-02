La dirección de BSH Esquíroz anuncia un ERTE por causas productivas

BSH Esquíroz, con 660 trabajadores en plantilla y dedicada a la fabricación de frigoríficos y lavavajillas de Bosch, Balay y Siemens, recibió el lunes un correo electrónico de la dirección para convocarles a la conformación la próxima semana de la mesa negociadora de un ERTE para la planta por causas productivas. Con la negociación del nuevo convenio colectivo enquistada desde hace meses, el comité de empresa de , con 660 trabajadores en plantilla y dedicada a la fabricación de frigoríficos y lavavajillas de, recibió el lunes un correo electrónico de la dirección para convocarles a la conformación la próxima semana de la mesa negociadora de unpara la planta por causas productivas.

A la espera de conocer el lunes 13 de febrero la memoria explicativa del expediente, la dirección alude en la convocatoria remitida a la parte social tanto a la caída de producción en la planta como al aumento de los stocks de lavavajillas en los almacenes. El comité de empresa de BSH Esquíroz, con representación de delegados de UGT (7), LAB (3), CC OO(2), ATISS(2), ELA (2) y Solidari (1), ha ofrecido este martes una rueda de prensa a las puertas de la planta en Esquíroz para denunciar la situación de creciente incertidumbre en la que se encuentran los 660 trabajadores de la planta.

Como han recordado, la negociación del nuevo convenio colectivo se inició en otoño de 2021 y en junio de 2022 la empresa alcanzó un preacuerdo con la mayoría del comité que fue rechazado por la plantilla en referéndum.

Desde ese momento, según ha remarcado Miguel Franco, presidente del comité, “la empresa ha mantenido una actitud inmovilista y ha involucionado en sus propuestas”. Para la parte social, “tras más de una década de congelación salarial, un ERTE Covid por fuerza mayor impuesto sin compensación económica alguna y años récord de facturación, los salarios deben ir en sintonía con los buenos resultados empresariales materializándose en un convenio colectivo digno” y exigen “un cambio en la voluntad negociadora de la dirección” para alcanzar un acuerdo “en esta coyuntura tan complicada y difícil para todos”.

Desde LAB, Juan Hermosa de Mendoza, incide en que la empresa ha tratado de dilatar al máximo el proceso. “Hora y media después de abrir la mesa de negociación del ERTE nos va a presentar una nueva plataforma para negociar el convenio tras meses sin habernos trasladado ninguna”, remarca.

La postura dentro del comité, liderado actualmente por LAB y Solidari en la mesa negociadora del nuevo convenio, no es unánime. UGT, que había decidido adoptar un perfil bajo dentro del comité tras ser rechazado por la plantilla el principio de acuerdo del convenio y con el ánimo de no “entorpecer” la nueva estrategia de negociación, ha manifestado esta mañana su intención de tomar de nuevo la iniciativa dentro del comité para alcanzar un nuevo acuerdo "real y creíble".

"No vamos a permitirnos el lujo de seguir dejando pasar el tiempo sin alcanzar dicho acuerdo, eso no va con nosotros y, además, tenemos una responsabilidad que no podemos eludir como mayor fuerza sindical en Esquíroz", han señalado en una nota interna.

En el mismo documento, UGT plantea que ambas partes, "tanto la Dirección de la factoría como el Comité de Empresa, siguen atrincheradas en posiciones cada vez más distantes y marcando claramente las líneas rojas de cada uno de ellos en el tablero de la negociación".

Según UGT, en el comité de empresa estas líneas son "la vinculación de la subida salarial al IPC, la reducción de la semana laboral de 4 días sin merma alguna en el salario, la bolsa de empleo y la reducción de las categorías D y E", y, en la dirección de la factoría, "la ampliación de las medidas de flexibilidad a su disposición, la no vinculación de las subidas salariales al IPC y el cierre del año 2022 con un incremento económico del 0,75%", trasladando la negociación a los años siguientes.

"Estas son básicamente las diferencias que nos llevan a no alcanzar un acuerdo. Y así va pasando el tiempo", apunta el sindicato antes de remarcar que "tenemos una responsabilidad que no podemos eludir como mayor fuerza sindical en Esquíroz".