Tecnología punta, la línea estratégica de Vicarli

Vicarli que han logrado encumbrarle como líder de logística en la industria 4.0. La compañía, que nació en 1978 como una pequeña empresa de transportes, ha crecido enormemente a lo largo de estos 40 años, aumentando notablemente sus dos líneas de negocio: el transporte y la logística. Dos servicios dirigidos a cualquier empresa que quiera mejorar su operativa logística y optimizar sus procesos, especialmente aquellas dedicadas al sector de los químicos, el papel y derivados, y las energías renovables. La tecnología de última generación y la constante innovación son los dos distintivos de

En el área del transporte, Vicarli cuenta con una flota de 150 camiones, entre propios y externos, que se renueva cada tres años.

Por su parte, la actividad logística abarca en total más de 200.000 metros del almacén. Una cifra que va en aumento, tanto en España como en el extranjero. “Es el área que más ha crecido. A nivel europeo, contamos con instalaciones repartidas por toda la península y, a nivel internacional, estamos presentes en Estados Unidos, México, Costa Rica y Chile”, detalla José Manuel Tejada, CEO de Vicarli.

Además, la empresa está inmersa en otros nuevos proyectos, como la automatización logística en una instalación de la Ciudad del Transporte, que estará operativa en marzo de 2023, y la creación de dos nuevos espacios, de 8.000 metros cuadrados, en Pamplona y en Galicia.

“El objetivo, de cara al año que viene, es seguir potenciando nuestra actividad”, señala Tejada. Además, la empresa ha emprendido también un proceso de digitalización que estará listo en su primera fase en febrero de 2023, para perfeccionar aún más las operativas logísticas”, agrega.

En cuanto a la actividad en el exterior, se centrará en Estados Unidos, un “importante foco de negocio”. De hecho, actualmente se están incorporando dos nuevos almacenes en Las Vegas y Dallas, que estarán operativos a final de año, y que se sumarán al ya existente en Saint Louis.

Por último, “seguiremos afianzando la confianza que desde hace años depositan en nosotros destacadas empresas navarras, como Acciona, Timac Agro, Rockwool, Harivenasa o Sólidus, a las que recientemente se han sumado importantes compañías como Viscofan y Liebherr”, subraya.

No en vano, Vicarli factura 50 millones de euros en ventas; el 50% por sus servicios en el área de la logística (el 90% procedente de su actividad en Europa y el 10% del extranjero) y, el otro 50%, por su actividad ligada al transporte. Este año, según señala Tejada, la empresa espera contar con un crecimiento de las ventas de un 12% y un aumento del 4% de su equipo humano.

Sistema de gestión logística con tecnología propia

Sin duda, uno de los valores diferenciales de Vicarli es su apuesta por la tecnología más avanzada y la digitalización. Herramientas imprescindibles que se desarrollan, además, en el seno de la empresa. “Todo lo que hemos logrado no habría sido posible si no contásemos con nuestro propio departamento de IT (Information and Technology), responsable del desarrollo del sistema SGL Eagle, que permite la gestión de la totalidad de la cadena de suministro de nuestros clientes”, explica el CEO de Vicarli.

De este modo, la empresa controla desde la materia prima hasta el producto terminado, incluyendo el almacenamiento, el suministro, la facturación… “hasta el movimiento de un contenedor, independientemente de donde se produzca, está monitorizado. Y no solo eso, sino que el cliente también puede gestionarlo mediante nuestra propia herramienta”, apunta Tejada.

“Estamos continuamente innovando, simplificando tanto los procesos como el intercambio de información, para ganar en eficacia y en eficiencia”, incide. Además, al contar con un sistema propio de gestión, “tenemos la ventaja de poder adaptar la herramienta cien por cien a las necesidades de cada cliente”, concluye.