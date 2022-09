Gran parte de la plantilla de Renolit en Villatuerta está afectada por un ERTE de 22 días

22 días de duración que afecta a gran parte de sus trabajadores, según comunicó ayer el comité de empresa. El ERTE es un mecanismo legal que permite suspender temporalmente los contratos de los empleados, que pasan a cobrar el paro con el consiguiente ahorro de costes para la empresa. Según la representación social, la compañía justificó esta medida, que puede aplicar intermitentemente hasta el 31 de diciembre, por la bajada de actividad. Esta planta realizó en el verano de 2019 una ampliación de plantilla con la incorporación de 21 empleados. La planta de Renolit en Villatuerta , dedicada a la producción de film y planchas de plástico y que cuenta con cerca de 200 empleados, inició el pasado 13 de septiembre un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) de, según comunicó ayer el comité de empresa. El ERTE es un mecanismo legal que permite suspender temporalmente los contratos de los empleados, que. Según la representación social, la compañía justificó esta medida, que puede aplicar intermitentemente hasta el 31 de diciembre, por la bajada de actividad. Esta planta realizó en el verano de 2019 una ampliación de plantilla con la incorporación de 21 empleados.

El comité expresaba la preocupación de la plantilla “ante la actitud y el comportamiento de la dirección de la empresa en la comunicación y gestión de este ERTE”. “Entendemos que, dada la coyuntura económica actual y ante una bajada de actividad, se pueda proponer la aplicación de un ERTE, pero no compartimos la manera en que se ha realizado”, indicaban los representantes de los trabajadores. Estas mismas fuentes lamentaban que los responsables de la fábrica no hayan mostrado “una voluntad real de alcanzar un acuerdo” y añadían que no habían apreciado interés en “buscar alternativas para intentar llegar a soluciones que redujesen los perjuicios que un ERTE supone para los trabajadores”.

Por último, los representantes sindicales criticaban la aplicación sin acuerdo de esta medida, que se activó el pasado 13 de septiembre, y reclamaban a la dirección que diera “un giro a su actual postura para futuras ocasiones”.