Las empresas familiares urgen medidas fiscales para mejorar su atracción con otras regiones

“Se nos acusa a las empresas de no querer pagar impuestos, pero la realidad es que nuestro mensaje no es ese: queremos pagar los impuestos necesarios para sostener una sociedad justa”, ha remarcado este matres 26 de abril por la tarde el(Adefan ),, para, a renglón seguido recordar al Gobierno foral que gracias a nuestro régimen fiscal “tenemos la oportunidad de poder ir un paso por delante en muchos aspectos económicos y fiscales que el resto de regiones españolas no pueden”.