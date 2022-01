El capital riesgo participa ya en 150 empresas navarras

La huella del capital riesgo sigue creciendo en la Comunidad foral donde son al menos 150 las compañías participadas con una inversión acumulada en carteras de 800,4 millones de euros. Los fondos de capital privados son una parte cada vez más importante del sistema financiero aunque todavía, admiten desde el propio sector, poco conocidos como vía de financiación. Lo que hacen es canalizar dinero a compañías no cotizadas, tanto a las que se encuentran en fases iniciales como a empresas grandes, para acelerar su crecimiento. Ellos obtienen provecho de este tipo de operaciones al convertirse en propietarios del activo de las compañías comprando participaciones con las que esperan obtener un beneficio cuando la empresa aumente su valor. Algo que en promedio ocurre en un tercio de los proyectos por los que apuestan. De los dos tercios restantes, como reconocía el miércoles José Javier Armendariz, consejero delegado de Clave, ante alumnos de la Facultad de Economía de la donde son al menos 150 las compañías participadas con una inversión acumulada en carteras de 800,4 millones de euros.aunque todavía, admiten desde el propio sector, poco conocidos como vía de financiación. Lo que hacen es canalizar dinero a compañías no cotizadas, tanto a las que se encuentran en fases iniciales como a empresas grandes, para acelerar su crecimiento. Ellos obtienen provecho de este tipo de operaciones al convertirse en propietarios del activo de las compañías comprando participaciones con las que esperan obtener un beneficio cuando la empresa aumente su valor. Algo que en promedio ocurre en un tercio de los proyectos por los que apuestan. De los dos tercios restantes, como reconocía el miércoles, consejero delegado de Clave, ante alumnos de la Facultad de Economía de la Universidad de Navarra , “uno termina muriendo y el otro empata”.

Tras la caída de la inversión del capital privado derivada del estallido de la pandemia de la covid, el sector del capital privado, que ha venido creciendo a un ritmo anual del 13% durante los últimos 20 años, volvió a coger impulso con más de de 8.000 millones invertidos a nivel de nacional, el año pasado (en 2020 fueron 6.257 millones). “El apetito por el país y el sector es enorme, pero no podemos morir de éxito. En Francia hacen tres veces más que nosotros aunque su economía es sólo el doble”, sostiene Jorge Zudaire, director de la patronal del capital privado (ASCRI). Las cifras relativas a la comunidad todavía no se han hecho públicas, pero se espera que sean superiores a las registradas en 2020 cuando la inversión cayó más de un 60%, hasta los 45,1 millones, lejos de los 116,9 millones de 2019 y aún más de los 434,1 millones que se llegaron a invertir en 2018.

El freno inversor de 2020 no impidió el crecimiento en cuanto al número de operaciones. De las 46 ejecutadas, 25, que recibieron en conjunto 7,7 millones, fueron a parar a start up que se encuentran en fases avanzadas de desarrollo. Hay que tener en cuenta que existen dos tipos de aportaciones de capital privado en función del tipo de empresa a las que se dirijan. Así, se habla de Private Equity, si se destinan a empresas en crecimiento o ya consolidadas y de Venture Capital, cuando estas aportaciones van a compañías que se encuentran en fase inicial o de desarrollo temprano, en buena medida tecnológicas o con un fuerte componente innovador que aunque requieren menos cantidades de capital, el riesgo es elevado debido a la falta de información derivada de no tener resultados históricos.

Pese a lo complicado del ejercicio (2020), el capital riesgo aumentó ese año su inversión en empresas navarras que se encuentran en una fase inicial pasando de los 9,9 millones de 2019 a los 10,4 millones de 2020, una cifra en todo caso inferior a la que llevó a cabo tanto en 2016 (14,7 millones) como en 2017 (13,8 millones). Entre las operaciones cerradas en 2020 en la comunidad y recogidas en el Informe de Actividad Venture Capital & Private Equity en España 2021 de la Asociación Española de Capital Crecimiento e Inversión, figura la inversión que llevó a cabo la gestora Aurica Capital en la navarra STI Norland, líder en el diseño, fabricación y suministro de seguidores solares, tomando una participación minoritaria del 41,5%. A finales de 2021, la norteamericana Array Technologies anunciaba la compra de la navarra por 570 millones de euros en efectivo y acciones.

Las entidades de capital privado socias de ASCRI que operan en Navarra son Sodena y Clave. La primera cuenta con 21 compañías participadas. Entre ellas, 3P Holding, Nabrawind Tecnologies, Palobiofarma, Telum Therapeutics o Rodona, de artes gráficas. El año pasado, la sociedad pública vendió su participación del 16,07% en Idifarma y llevó a cabo inversiones en varias empresas. Familiados, Velites Sport o MOA Foodtech, entre otras. La más cuantiosa, 3,4 millones de euros, fue a parar Sunsundegui, dedicada a la fabricación de carrocerías de autobuses y autocares. Clave, que inició su actividad en el año 2002, cuenta con al menos doce compañías participadas entre las que se encuentran Coalza Systems, dedicada al diseño y fabricación de maquinaria de envasado de altas prestaciones donde cuenta con el 61%, y Genbioma Aplicaciones, dedicada a la investigación y desarrollo experimental en biotecnología. Al igual que Sodena, también está presente en el capital de Telum Therapeutics. El año pasado ha realizado, entre otras, inversiones en Smileat, de alimentación infantil ecológica y Ecomagnet, dedicada a la fabricación de polvo de imán.

DN

¿QUÉ ES EL CAPITAL RIESGO?

​

​Es una actividad desarrollada por entidades especializadas que consiste en la aportación de recursos financieros de forma temporal (3-10 años) a cambio de una participación (puede ser mayoritaria o minoritaria) en empresas no cotizadas con elevado potencial de crecimiento. El objeto del capital privado es contribuir al nacimiento y a la expansión y desarrollo de la empresa, para que su valor aumente. Cuando la empresa genera el valor esperado, desinvierte.

​

​¿A QUÉ EMPRESAS SE DIRIGE?

​

​Se dirige tanto a empresas en crecimiento o ya consolidadas como a las que se encuentran en una fase inicial o de desarrollo temprano. La aportación en las primeras se conoce con el término inglés Private Equity y en las segundas se denomina Venture Capital y se dirige a empresas tecnológicas o con fuerte componente innovador. Esta última inversión requiere menos cantidades de capital pero tiene un riesgo más elevado.

Navarra mejoró en 2020 los incentivos al capital riesgo

Navarra cuenta desde 2020 con un novedoso incentivo fiscal para los gestores de fondos y sociedades de capital riesgo. Se trata de la tributación del denominado ‘carried interest’, una especie de comisión de éxito que se embolsan los mejores gestores de fondos, y que tributa en la comunidad como renta del ahorro y no como rendimiento del trabajo lo que implica una rebaja de hasta 26 puntos. Con este incentivo, prácticamente idéntico al que se aplica en Guipúzcoa, lo que se buscaba era animar la llegada a la comunidad de gestores de capital riesgo que podrían terminar impulsando el traslado de las propias entidades o fundar nuevas. Algo así como atraer talento hacia fórmulas que captan financiación para proyectos empresariales. Hay que tener en cuenta que el capital riesgo interviene no sólo como financiador sino como gestor de esos proyectos.

"Somos mercaderes de confianza"



Primeros espadas del capital privado en España ofrecieron el miércoles durante una mesa redonda ante alumnos de la Facultad de Economía de la Universidad de Navarra algunas claves para entender un sector que empieza a dejar su impronta en los ámbitos más dinámicos e innovadores de la economía. En el debate, moderado por Luisa Alli, que en febrero asumirá la presidencia ejecutiva de Kreab España, participaron Miguel Zurita, de Altamar Capital Partners; Jorge Zudaire, director general de ASCRI, la patronal del capital privado; José Javier Armendáriz, consejero delegado de Clave y Nuria Osés, de GED Capital. Los cuatro trataron de aclarar entre anécdotas y sus propios aprendizajes, con inversiones exitosas pero también sonados fracasos con los que aprendieron “la importancia de los valores y las personas”, las dudas que entraña un sector en el que todavía pocos empresarios piensan, al menos como primer opción, a la hora de solicitar financiación. “Somos nosotros los que muchas veces hacemos esa labor de conocimiento y nos lanzamos a visitar empresas para que sepan que somos una opción viable para expandir su negocio”, explicó la representante de GED Capital. Hace apenas 20 años, recordó Zurita, el sector del capital privado no llegaba al billón de euros (o al trillón americano) y hoy estamos en 8,4 billones. “Es fruto de un crecimiento anual del 13%”, apostilló para, a renglón seguido, poner de relieve la “enorme” capacidad de crecimiento que presenta. “¿Sabéis cuánto supone respecto a la capitalización de las compañías bursátiles? -preguntó a los estudiantes-.Tan sólo el 10%”, respondió tras las variopintas respuestas que le granjeó su auditorio. “Para trabajar aquí se necesitan una mezcla de habilidades técnicas y personales y capacidad de análisis. No sirve alguien fantástico con los números pero que no puedas presentar a un inversor. Somos mercaderes de confianza”. “Los conocimientos y habilidades son muy importantes, pero es la actitud la que multiplica”, completó Armendáriz quien aconsejó a los estudiantes no tener miedo a equivocarse. “El emprendedor, como todo, se hace”, completó Zudaire. El consejero delegado de Clave, que nació como gestora de fondos en 2002, también aseguró que “aunque nos cuesta atraer las oportunidades, poco a poco lo estamos consiguiendo”. Explicó que la gestora aspira a invertir en 60 compañías con los 47 millones que suman los cinco vehículos dispuestos para la inversión en empresas tecnológicas o con fuerte componente innovador. “Tenemos ejecutado el 50% pero nos queda otro tanto”. “Con la covid se ha podido demostrar que los fondos de capital privado apuestan por ayudar a la economía y a las compañías. Es una inversión activa”, concluyó la representante de GED Capital.

Eduardo Buxens