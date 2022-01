Nordex Lumbier no descarta externalizar trabajos de corte y acabado de las palas

La dirección de Nordex- Lumbier ha comunicado este jueves al comité de empresa que no descarta externalizar parte de la producción, aunque de momento ha informado de que se ha limitado a mirar precios y de que no hay una decisión adoptada al respecto. En una reunión celebrada esta mañana con la parte sindical (compuesta por cuatro delegados de CC OO, tres de UGT, tres de ELA y dos de LAB), se abordó esta posible externalización de labores de acabado y corte de las palas, que no afectaría a la plantilla indefinida (unos 290 empleados) pero que sí podría tener consecuencias para los cerca de 500 eventuales que la factoría contrata en momentos de picos de producción para sacar adelante los pedidos. "Han traslado que van a adoptar todas las medidas que consideren oportunas para que la empresa sea viable", apuntaron fuentes sindicales.

En estos momentos, Nordex Lumbier ya tiene externalizado parte del trabajo a la empresa SEM, que opera dentro de la propias instalaciones de la factoría con unos 80 empleados. La parte sindical señala que SEM podría asumir y ampliar nuevas labores de acabado, lo que llevaría a una parte de los eventuales a cambiar sus condiciones salariales y laborales, ya que ahora trabajan para la matriz. Preocupa mucho más la posible externalización del corte de las palas, que al parecer se llevaría a una empresa de fuera de Navarra y que, según los sindicatos, podría traducirse en una pérdida de empleo, "una treintena de trabajadores".

De momento, la planta está en un proceso de adaptación y cambios porque a partir de junio va a iniciar la fabricación de palas de 81,5 metros. Mientras se transforman las instalaciones y los equipos necesarios, la plantilla indefinida se encuentra en un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), que se inició el 27 de diciembre y finalizará el 27 de mayo.