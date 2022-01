Zero Plastics, el proyecto navarro que desarrolla nuevas soluciones de envasado mediante materiales sostenibles

Empresas, centros de investigación y unidades de I+D empresariales de Navarra participan en el proyecto Zero Plastics, cuyo objetivo es "investigar soluciones de envasado sostenibles mediante nuevos envases no plásticos, biodegradables, reciclados y reciclables 100%, y que garanticen las propiedades de los alimentos".

Según ha informado este miércoles el centro tecnológico Naitec en nota de prensa, este proyecto de desarrollo de envases sostenibles para la industria agroalimentaria cuenta con la participación de Naitec, Solidus Solutions, Global Local Solutions, Goikoa, Florette, Palacios, Exkal y Viscofan y está financiado con 2,6 millones de euros por el Gobierno de Navarra a través de la convocatoria de ayudas para realizar proyectos estratégicos de I+D en 2021-2024.

Los envases que utilizan las empresas agroalimentarias para ofrecer sus productos al consumidor están fabricados sobre todo con materiales plásticos no biobasados y no biodegradales, que son "fáciles de fabricar y conservan bien los alimentos, pero no son una opción sostenible". Es necesario, por tanto, "encontrar una alternativa que responda al grave problema medioambiental que genera el plástico".

Para lograrlo se están formulando soluciones multicapa cuya composición fundamental es cartón con recubrimientos biodegradables, biobasados y/o reciclables y que actuarán como barrera para conservar y aislar el alimento.

Los socios que componen el proyecto "apuestan por la sostenibilidad, conocen la industria agroalimentaria y llevan años desarrollando productos sostenibles que resuelvan las necesidades de la sociedad, aportando a su vez riqueza a la región".

Por la diversidad de los socios (empresas, centros de investigación y unidades de I+D empresariales) "es posible abordar el proyecto con un enfoque integral y que incide en todos los aspectos: el desarrollo tecnológico, la fabricación y la distribución".

El proyecto comenzó en abril de 2021 y terminará en diciembre de 2023. Después de definir las especificaciones que se han de cumplir para cada caso de uso, se ha comenzado a trabajar en la formulación de nuevos recubrimientos y en la combinación de materiales.

"La principal novedad que aporta Zero Plastics respecto a otras iniciativas es que trabaja con el cartón sólido como material base, presciendiendo del uso de plasticos como material estructural del envase. La configuración final del envase combinando este cartón sólido y recubrimientos funcionales permitirá cumplir con las exigencias del sector en cuanto a barrera de oxígeno y agua, permitiendo asegurar la correcta preservación de los alimentos", ha explicado la gestora de proyectos de Mecatrónica en NAITEC y una de las investigadoras del proyecto, Uxua Pérez de Larraya.

CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD EN TODO EL PROYECTO

Estos envases se aplicarán en productos de IV gama (frutas y hortalizas mínimamente procesadas) y de V gama (embutidos y platos preparados).

En su desarrollo se está teniendo en cuenta la capacidad de las empresas agroalimentarias para que sus máquinas de envasado puedan termoformar o termosellar los nuevos envases "sin un coste energético alto o sin una inversión extra".

Además se analizará el ciclo de vida de cada solución propuesta para determinar su impacto ambiental en cada etapa.

Así, además de considerar las ventajas técnicas de cada propuesta, se analiza el impacto que tendría su producción y reciclaje. Todos los desarrollos del proyecto Zero Plastics "se rigen bajo principios de economía circular".