El Grupo AN sigue creciendo pese a la covid, los bajos precios y el aumento de los costes

En un entorno marcado por la pandemia de la covid, los precios bajos y el incremento de los costes, la situación por la que atraviesan los agricultores y ganaderos de la Comunidad foral dista mucho de ser favorable y son numerosas las explotaciones que se encuentran en una situación límite.

Pero a pesar de las dificultades, el Grupo AN, la mayor cooperativa agroalimentaria de España, con sede en Tajonar, ha conseguido cerrar un ejercicio marcado por la pandemia (comprendido entre el 1 de julio de 2020 y el 30 de junio de 2021) con crecimiento de beneficios, recursos propios y empleo. Los primeros aumentaron un 21%, hasta los 8,72 millones, los segundo superaron los 133 millones tras incrementarse un 6% (8 millones más) y a lo largo del ejercicio se han incorporado 92 trabajadores más a la cooperativa que alcanza ya los 1.804 trabajadores, un 5,3% más.

La cifra de negocio, por el contrario, bajó un 11%, hasta los 1.293 millones, una caída, en todo caso, que se explica por la salida de Unica Fresh del grupo de empresas consolidadas debido a la venta de la mayoría de las acciones de la sociedad. Al margen de este hecho, el resultado del ejercicio recoge crecimientos en todas las actividades y secciones.

Así se ha puesto de manifiesto durante la Asamblea General anual que la cooperativa ha celebrado este viernes al mediodía en Gorraiz y en la que Francisco Arrarás ha sido reelegido para cuatro años más como presidente del Grupo, cargo que ocupa desde 1998. Además de la reelección de Arrarás, durante la asamblea se han celebrado elecciones para renovar a la mitad del Consejo Rector del Grupo. Las cooperativas han votado para elegir a los vocales de las secciones Avícola, Hortícola y Cereales, a los de las zonas de Estella y Alto Ebro, y a la vocal de los Trabajadores, además de a los tres interventores.

El director general de la compañía, Alfredo Arbeloa, ha querido poner de relieve durante su intervención “la solidez patrimonial” con la que la empresa afronta este momento de especial dificultad. Lo que queda patente, además de por el aumento de los recursos propios, por el cash-flow generado (el flujo de caja que determina la capacidad que tiene una empresa para generar beneficios y hacer frente a sus pagos), de 15,1 años que permite mantener el nivel de inversiones de los últimos años.

Entre las inversiones realizadas durante el ejercicio, gracias en parte a ser una de las Entidades Asociativas Prioritarias (EAP), destacan la ampliación del secadero de Valencia de Don Juan, León; las obras acometidas en la incubadora de Marcilla, Navarra, donde se han colocado placas solares para conseguir un mayor ahorro energético. En Fustiñana se ha realizado también la ampliación de un almacén de cereal. Otro almacén, el de Tajonar, junto a la fábrica de Caceco, se ha remodelado y modernizado con la instalación de puertas automáticas que favorecen la higienización de las materias primas; y en Los Arcos se dispone ya de una nueva máquina para la limpieza de cereal.

La base social del Grupo AN, que cuenta con 168 cooperativas socias, está constituida por más de 40.000 agricultores. La asamblea se ha celebrado siguiendo las medidas necesarias para preservar la seguridad sanitaria, con la toma de temperatura a los asistentes, la aplicación de gel hidroalcohólico y el mantenimiento de la distancia entre personas. Han acudido representantes de las cooperativas socias del Grupo AN, además de un reducido un número de invitados, entre los que se contaba la consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, Itziar Gómez, encargada de clausurar el acto.

Arrarás: “Hay muchas explotaciones en riesgo; necesitamos precios justos”

“Producimos los alimentos necesarios para la sociedad, pero la sostenibilidad acaba cuando no hay rentabilidad, y nada es sostenible si no es rentable. Por eso mismo, necesitamos precios justos que nos permitan desarrollar nuestro trabajo con garantías”. Con estas palabras, el reelegido presidente del Grupo AN, Francisco Arrarás, ha querido aprovechar el altavoz de la asamblea para poner de relieve las necesidades del sector primario ante un entorno, ha remarcado, “cada vez más inestable”.

Un entorno en el que los mercados “cada día se vuelven más competitivos”, los consumidores “son cada vez más exigentes” y de “incremento de costes generalizado de materias primas, de suministros, la escasez de materiales, el incumplimiento en los plazos de entrega, problemas con los transportes y fletes”.

“No son problemas locales, son globales”. Y de ahí, ha dicho, la necesidad de contar con la “colaboración e implicación” de la administración. “Son fundamentales las inversiones en el medio rural, las ayudas a la incorporación de jóvenes y una fiscalidad acorde con la actividad, porque los jóvenes son el futuro y son los que van a dar vida a nuestros pueblos”. Arrarás ha reconocido que existe “una gran expectación” ante la llegada de los Fondos Next Generation pero, también, “incertidumbre” porque “no sabemos ni cuándo, ni cómo van a llegar ni a qué sectores”.

Ha detallado que “se han elaborado varios PERTEs en el sector agroindustrial, pero el resto de sectores también tiene sus proyectos y aún existe incertidumbre, como digo, sobre el destino final de dichos fondos. Nosotros, como Grupo AN, participamos en varios PERTEs, tanto en Navarra como en otras comunidades autónomas”.