La escasez de chips para automoción obliga a SKF Tudela a parar una semana

planta de SKF de sector de la automoción y con una plantilla de 260 trabajadores, ha parado su producción durante esta semana. El motivo es, según explicó ayer el director de la factoría tudelana, Julián Jiménez Argudo, la escasez de chips o semiconductores, piezas clave para la fabricación de coches. “Todos los clientes mundiales están parando sus producciones por falta de semiconductores, y esto me obliga a mí a hacer lo mismo y ajustar mi producción a esta situación global”, indicó Jiménez. Lade Tudela , dedicada a la fabricación de rodamientos para ely con una plantilla deha parado su producción durante esta semana. El motivo es, según explicó ayer el director de la factoría tudelana,la escasez de chips o semiconductores, piezas clave para la fabricación de coches. “Todos los clientes mundiales están parando sus producciones por falta de semiconductores, y esto me obliga a mí a hacer lo mismo y ajustar mi producción a esta situación global”, indicó Jiménez.

Según indicó el director de SKF Tudela, esta parada ha obligado a la firma a presentar un ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo) que afecta a prácticamente la totalidad de la plantilla que se prolongará durante toda esta semana. “Dentro del ERTE hemos presentado algún día más de aquí a final de año, pero esperamos que no lo tengamos que usar”, indicó Jiménez.

En cuanto a los efectos salariales que esta parada de producción va a suponer a los trabajadores afectados, el responsable de SKF Tudela afirmó que “se va a compensar a la plantilla, pero prefiero no decir una cantidad en concreto para no generar comparaciones con otros fabricantes que pueden parar o no”. En este sentido, Jiménez reconoció que, sobre este asunto, “ha habido discusión y todavía no está claro”.

DESDE EL COMITÉ DE EMPRESA

Desde CC OO, sindicato que ocupa la presidencia del comité de empresa de SKF Tudela, precisaron este lunes que el total de días solicitados dentro del ERTE es de 95 que se irían distribuyendo entre los lunes y martes desde la próxima semana a final de año y durante el próximo 2022.

En cuanto a la cuestión salarial, CC OO explicó que todavía no se ha alcanzado un acuerdo con la dirección. En este sentido, desde el sindicato recordaron que en 2020 también se aplicó un ERTE motivado por la pandemia de coronavirus “por causas productivas”. “Entonces la empresa complementó el sueldo hasta el 90%, pero, posteriormente, nos pidieron una reducción de este porcentaje. Nosotros accedimos con la condición de que, si se producía otro ERTE por las mismas causas, partiríamos de cobrar un mínimo del 82% del sueldo. Ahora ha llegado ese ERTE, pero la empresa dice que no se trata de cuestiones productivas como el de 2020 sino organizativas, y que ese acuerdo al que llegamos no es aplicable”, explica CC OO, que apunta que cada trabajador en ERTE cobrará aproximadamente, y según su correspondiente situación familiar, alrededor de la mitad de su sueldo.

CC OO mostró su disposición a dialogar con la dirección dentro de una situación que entiende que es coyuntural, “ya que trabajo hay y lo habrá, aunque ahora todo se ha retrasado”.