Tradisna, dispuesta a afrontar los nuevos retos del transporte tras renovar su Junta Directiva

Junta Directiva. Tradisna pudo recuperar la ansiada ‘normalidad’ el pasado 19 de junio, día en el que celebró su Asamblea General Ordinaria tras ser aplazada en dos ocasiones a causa de la pandemia. Una Asamblea muy importante porque en ella renovó su

La nueva Junta está conformada por Ildefonso Gámez Jiménez (presidente), José Ignacio Bea Etayo (vicepresidente), Iñaki Goñi Ochandorena (secretario general), Nieves López Gómez (tesorera), Peio Perochena Fagoaga, Luis Manuel Machinandiarena Azpíroz, Miguel Casteleiro Ibiricu y Juan Ábrego Aldaya (vocales).

Los miembros de la nueva Junta acogen el cargo con la ilusión propia de quien quiere mejorar la situación de su profesión. No será una tarea fácil, como explican dos de ellos: Miguel Casteleiro y Juan Ábrego.

LOS PROBLEMAS DEL SECTOR EN NAVARRA

Casteleiro cuenta que se enfrentan a numerosos problemas, como la conversión de la N-121-A en una vía 2+1: “Paso todos los días y veo que el 2+1 no lleva a ningún sitio, tarde o temprano acabará en autovía, es gastar dinero hoy para dentro de unos años gastar más para hacer la autovía”. Añade que “la alternativa de la autovía de Leitzaran que ofrecen los alcaldes de la zona de la N-121-A es muy peligrosa para los camiones porque tiene pendientes muy duras y el embudo de Andoáin es una odisea”. Ábrego, por su parte, apunta que “el tráfico en la N-121-A nunca se va a evitar porque es la ruta de acceso directo a Francia”.

Otra preocupación son los peajes sólo a camiones a partir de 2022 en cinco vías navarras de alta capacidad: A-10, A-15, A-1, A- 68 y la N-121-A. Casteleiro lamenta que “te hablan de que es un bien público, pero pagado por transportistas. ¿Qué tiene esto de público? Si es público, que lo sea para todos. Y si hay que pagarlo, que lo hagamos entre todos”.

Tradisna cuestiona que el peaje sea una medida disuasoria para que los camiones no circulen por la N-121-A porque no van a tener otra alternativa.

A esta carretera se suma el tema del IRPF, según Miguel Casteleiro: “Antes se pagaba un módulo por toneladas tuvieras el beneficio que tuvieras. Ahora se eliminan los módulos y dicen que para ser más justos, pagas según el beneficio. Veo bien que pague más quien gane más, pero lo que no puede ser es que el aumento con respecto al sistema anterior sea más del doble, es exagerado”. Juan Ábrego lamenta que “se ha impuesto esta medida sin consultar con las asociaciones. Se podría haber hecho de forma paulatina como en el País Vasco, empezando de menos a más. No se ha hecho bien, ha sido un poco agresivo”.

LA LACRA DE LAS EMPRESAS BUZÓN

Desde la asociación de transportistas suman un problema más: la competencia desleal y las empresas buzón. Son empresas que tienen su sede física en España pero su sede fiscal en países del Este. Esto abarata mucho el precio del transporte y del producto. “Es un problema a nivel europeo y lo saben el Gobierno de Navarra y el Gobierno de España, no sé por qué lo permiten. Alemania y Francia lo controlan más pero aquí se mira a otro lado”, detallan.

Ábrego explica que “estas empresas dañan la imagen del sector. Contratan a gente a un precio irisorrio y ponen a cualquiera con un camión con 40 toneladas. Es un arma con ruedas, está ocurriendo en Navarra y se sabe”.

La falta de relevo generacional es algo que también puede ensombrecer el futuro del sector. Juan Ábrego cuenta que ha cogido la empresa de su padre “pero esto no es lo normal. Se trata de un sector muy envejecido y además las muchas trabas hacen que sea poco atractivo. ¿Qué va a pasar dentro de unos años cuando se jubilen todos los que ahora tienen entre 50 y 65 años? El transporte va a quedar en manos extranjeras”.

LAS REIVINDICACIONES DE LOS PROFESIONALES

Ante estos retos, sus peticiones son muy sencillas: ser escuchados, un diálogo real, participar en la toma de decisiones que puedan afectarles y la aplicación paulatina de las medidas por parte de la Administración Pública.

Ábrego reivindica “que no se impongan medidas a golpe y porrazo. Si te avisan de que se va a llegar a un punto y te puedes ir adaptando poco a poco, se lleva de otra manera”. Respecto al cambio de tributación, Casteleiro añade que “vaya por delante que no se trata de no pagar impuestos, nadie dice que no haya que pagar”.

En Tradisna apuntan que vienen de un año muy malo para el transporte. En 2020 muchos autónomos y empresas estuvieron parados. Destacan también que les auparon como esenciales y muchos estuvieron parados. Y los que pudieron trabajar lo hicieron sin medidas de protección, con muchos contagios, no les dejaban ni orinar en estaciones de servicios… “Horroroso, fueron unos valientes. Veníamos de un año así y ahora, cuando parece que levantas cabeza, llega el garrotazo”, explican.

Juan Ábrego cuenta que todo esto les genera desconfianza y frustración: “No va a poder con las ganas de seguir trabajando, pero molesta”. Casteleiro lamenta que la Administración les compara con el resto de trabajadores cuando es un sector “sin un mes de vaciones ni pagas extras y con el riesgo que implica la alta inversión en un camión, con compañeros muy hipotecados”.