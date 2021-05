La plantilla de Defontaine Ibérica continúa con la huelga tras cerrarse "sin acuerdo" el periodo de consultas

Actualizada 10/05/2021 a las 12:36

Tras la finalización del periodo de consultas en la que no se alcanzó acuerdo, la plantilla de Defontaine Iberica de Viana ha decidido este lunes en asamblea continuar con la huelga en "defensa de sus empleos", según ha informado el sindicato ELA en un comunicado.



ELA ha añadido que está preparando la demanda en la que solicitará que el ERE sea declarado nulo, ya que entiende que "no se han acreditado las causas económicas y productivas que anunció la empresa".



Para el sindicato, "la negociación durante el periodo de consultas ha carecido de la buena fe que debe regir en estos procedimientos, toda vez que la empresa no ha mostrado ninguna voluntad de explorar medidas que no pasen por el cierre de la planta, a pesar de no haber acreditado dificultades económicas ni productivas".



Ha expuesto que "los trabajadores y trabajadoras de la planta en Viana seguirán peleando en defensa de sus puestos de trabajo, manteniendo la huelga que comenzaron el pasado 26 de abril con el objetivo de evitar la deslocalización de una planta completamente viable y con carga de trabajo".



ELA ha exigido al Gobierno de Navarra que "impida el desmantelamiento de la empresa, la deslocalización a Túnez y proteja el empleo de la comarca".

