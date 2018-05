The Magpie Nest, un nido de ideas para las películas de animación

The Magpie Nest ('El nido de la urraca') es uno de los cuentos ‘mágicos’ del escritor australiano Joseph Jacobs de final del XIX. Pero no fue el carácter ilustrado de sus ediciones infantiles lo que empujó a Bárbara y Axel, dos jóvenes ilustradores pamploneses, a escoger este título como nombre de su futura empresa de contenidos para series y películas de animación. Fue el mensaje: la versatilidad. “Buscábamos un nombre que transmitiera calidez, hogar, nido... Y entonces Axel se acordó de este cuento. Es maravilloso. La urraca, uno de los pájaros que mejor construye sus nidos, enseña al resto cómo hacerlo. Y a cada pájaro le sirve una manera de hacer. A unos, con cuatro ramas les es suficiente. A otros, con ramas y barro, les basta y así sucesivamente”.

QUEDADAS DE ILUSTRADORES

Bárbara Ros y Axel “Artieda” se conocían “de vista” desde hace años. Ambos frecuentaban un grupo de ilustradores pamploneses, Pam Sketch, promovido por Álvaro Corsin y Patricia de Blás, que organizaba eventos, quedadas informales cada trimestre en un bar o en una cafetería para pintar. En enero, el grupo organizó una reunión especial con más afluencia, unos 30 ilustradores. “Entre otros motivos, era para ver el nivel. Poner en común el trabajo que estamos realizando y en qué se especializaba cada uno”, cuenta Bárbara. Allí, Axel, que se decantaba como ella por la animación, lanzó la idea: “Si en Pamplona no hay industria, podríamos empezar nosotros”. Y Bárbara le recogió el guante. “Yo llevaba cuatro meses, desde el verano, de dedicación exclusiva a un proyecto de negocio de contenido para animación” dentro del programa municipal Pamplona Emprende.

“Fue todo muy rápido. Empecé a pintar dibujos suyos y funcionábamos muy bien”, cuenta ella. En marzo, presentaron la idea al concurso Iníciate 2018, unos premios impulsados por el Gobierno de Navarra para apoyar a emprendedores. Ganaron la categoría de proyecto innovador no tecnológico, dotada con 6.000€ y seis meses de estancia gratuita en el vivero de CEIN, donde montaron el estudio a final de abril.

Sus clientes son productoras nacionales o internacionales de películas o series de animación. “Nosotros entramos en la primera parte de la producción; lo que se llama ‘el desarrollo’, que es la de la idea, el concepto, el estilo visual. Planteamos el dibujo inicial: los personajes, los posibles escenarios, algo de storyboard (secuencias de guión gráfico). Luego, el productor es el que hace la película o la serie en sí: el modelado, el 3D, la música, el doblaje, los efectos especiales...” relatan.

“Podemos hacer nuestra idea e intentar venderla al cliente. O bien, si el productor tiene una idea, intentamos darle forma. Le ayudamos a visualizar”. Tienen dos proyectos propios en marcha y están a punto de firmar su primer contrato con un cliente.

Utilizan todas las técnicas, en función del proyecto, desde acuarela y lápices de color, a dibujo por ordenador o tableta gráfica. Prefieren el photoshop porque tiene muchos más pinceles y toda la paleta de color. Se adaptan “al estilo que pida el proyecto” sea “un dibujo más infantil, más caricaturesco, más simple, medieval...”

VOCACIÓN Y REFERENCIAS

Ambos tienen recorrido como ilustradores con trabajos destinados a web, revistas, videojuegos, anuncios. Sus referentes están en el manga (cómic, en japonés) y el anime (animación). Para Bárbara, son Satoshi Kon, Hayao Miyazaki, autor de El viaje de Chihiro y el estudio Tonko House.

Axel bebe de muchas influencias: desde los ilustradores clásicos de Tolkien, Alan Lee y John Howe, a Brian Froud, el artista conceptual de Labyrinth o Cristal Oscuro, o Jim Henson (The Muppets). Pero también de los grandes de la pintura clásica, como Dalí, Goya, Velázquez o Caravaggio, en el caso de Axel, _O Sorolla y Monet, para Bárbara.

“Yo dibujo desde que tengo memoria”, dice Axel. “Cuando la gente me pregunta por qué dibujo tan bien, les digo que hay que practicar, sea desde la base de un talento natural o no”. Bárbara es otro caso similar. “No entiendo mi vida sin dibujar”, encabeza su currículo.“Me ayudó mi madre, sin darse cuenta, con los libros que me compraba, los ejercicios de cuentacuentos que hacíamos. Y los cuadernos que me compraba para que no le pintase las paredes”.